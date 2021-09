Cele mai mari câștiguri la loto din istorie. Locul 10 a luat peste 600 de milioane de euro

Deși investiția este una dintre cele mai inteligente modalități de a-ți crește averea, nu este singura modalitate. Câțiva norocoși au devenit multimilionari instant datorită jocului la loterie. Ultimul deceniu s-a lăudat cu unele dintre cele mai mari victorii la loterie din toate timpurile. Deși mulți spun că totul se bazează pe noroc, nu este chiar așa. Există o adevărată știință în alegerea anumitor numere potențial câștigătoare, când vine vorba de loterie. Unii au câștigat bazându-se pe noroc, alții s-au bazat pe cunoașterea foarte bine a segvenței numerelor jucate de-a lungul timpului. Și într-un caz și în celălalt, cei care au jucat au devenit multimilionari peste noapte, cu câștiguri fabuloase la loterie.

Topul celor mai mari câștiguri la loterie

Șansele de a câștiga la loterie sunt destul de mici, dar acest lucru nu îi împiedică pe cei mai mulți oameni să spere la modul în care viața lor ar putea fi schimbată peste noapte ca urmare a luării acasă a unei grămezi uriașe de bani. Numai în 2016, venitul total din vânzările de loterie din SUA a fost de 73 de miliarde de dolari, iar piața de împrumuturi Lendedu a calculat această cifră însemnând că americanii au cheltuit în jur de 233,04 dolari pe cap pe biletele de loterie din acel an.

Ultimul deceniu s-a lăudat cu unele dintre cele mai mari victorii la loterie din toate timpurile, inclusiv un jackpot enorm de 1.586 miliarde de dolari Powerball din SUA în 2016, cel mai mare jackpot din lume. Câștigurile mari la loterie au dus, de asemenea, la unele pierderi tragice pentru cei care au ajuns la sume mari de bani atât de public.

1.Premiul de 1,586 miliarde de dolari, „Powerball”, câștigat de șase jucători

Au fost trei bilete câștigătoare pentru cel mai mare premiu din istorie, care a fost extras pe 13 ianuarie 2016, potrivit CNN Money. John și Lisa Robinson din Tennessee, Maureen Smith și David Kaltschmidt din Florida și Marvin și Mae Acosta din California au avut toți opțiunea de aproximativ 533 milioane dolari înainte de impozite, sau 327,8 milioane dolari ca plată forfetară.

Biletul câștigător al familiei Robinson a fost unul dintre cele patru pe care le-au cumpărat de la un magazin alimentar. Au optat să ia suma forfetară. „Nu avem garanția zile de mâine”, spunea John Robinson. În Florida, Smith și Kaltschmidt au ales, de asemenea, suma forfetară. La vremea respectivă, au planificat să-și repare camionul și să se retragă cu averea nou-descoperită, potrivit presei locale. Familia Acosta a vrut să rămână anonimi luni de zile după ce au câștigat, dar au publicat o declarație în care spuneau că sunt recunoscători pentru „darul rar care a fost pus în grija noastră”.

2. Un jackpot de 1.537 miliarde de dolari la loterie

Cea mai mare plată la loterie pentru un singur câștigător din istoria SUA a fost de la un jackpot de 1.537 miliarde de dolari în loteria Mega Million. Câștigătorul anonim din Carolina de Nord a ales să ia acasă o sumă forfetară care se ridica la 491,7 milioane de dolari după impozitare.

3.La loteria de Crăciun s-au câștigat 1.058 miliarde de dolari

În 2012, la celebrele loterii de Crăcin doi americani aveau să câștige această sumă impresionantă. Suma totală câștigată, înainte de impozite era de 3,26 miliarde de dolari. Biletele câștigătoare aveau cinci numere prestabilite.

4. Peste un miliard în bugetul unui club de loterie. Suma câștigată era de 1.050 miliarde de dolari

Un club american de loterie a decis să joace la Mega Millions, anul acesta pe 24 ianuarie. Biletele câștigătoare le-au adus impresionanta sumă de 1.050 miliarde dolari.

5.Premiul de 768.4 milioane de dolari câștigat la loterie

Mavis L. Wanczyk din Chicopee, Massachusetts, a pretins biletul câștigător pentru jackpotul Powerball de 768,4 milioane de dolari în august 2017. Femeia a decis să ia suma forfetară pentru premiu, acceptând 480,5 milioane de dolari înainte de impozite.

6. Anul 2017 a adus câștiguri la loterie de 758.7 milioane de dolari cu un singur bilet

La extragerile loto din 2017, s-a jucat un singur bilet. Norocosul jucător avea să plece acasă cu această sumă, de 758.7 milioane de dolari, acesta fiind un polonez de origine americană.

7.Anul 2021 a mai adus un câștig de 731 de milioane de dolari

Tot la începutul acestui an, alți jucători norocoși au plecat acasă cu cei 731 de milioane de dolari, care au ales să rămână anonimi. Ce se știe sigur este că aceștia sunt din statul Maryland

8.Un alt mare câștig a fost jackpotul Powerball de 687 milioane dolari în 2018

Lerynne West, o mamă singură c trei ani, a câștigat jumătate din banii premiului și a decis să înființeze o fundație în numele nepotului ei care a murit în același an. Potrivit site-ului său web, fundația oferă ajutor financiar în domeniile sănătății copiilor, sărăciei și foametei, printre alte probleme. Cealaltă jumătate a revenit lui Robert Bailey din New York. Bailey a folosit aceeași combinație de numere în fiecare săptămână timp de 25 de ani înainte de a obține marele său câștig.

9.Premiul „Mega Million” de 656 de milione de dolari cu trei bilete

În martie 2012, loteria „Mega Millions” a avut, de asemenea, trei bilete câștigătoare. Câștigătorii din Illinois, Merle și Patricia Butler, au câștigat 218,6 milioane de dolari din câștiguri. În Maryland, un stat care permite câștigătorilor de loterie să rămână anonimi, trei angajați ai școlii și-au revendicat partea sub numele „The Three Amigos”. Al treilea câștigător din Kansas rămâne anonim.

10.Un premiu de 648 de milioane pentru doi jucători cu bilete câștigătoare la loterie

Ira Curry din Georgia și Steve Tran din California au câștigat ambii la loteria Mega Millions din decembrie 2013. Steve Tran a cumpărat mai multe bilete, și a primit 1 milion de dolari pentru vânzarea biletului câștigător, un avantaj oferit în mai multe state.

Ira Curry și-a cumpărat biletele ca o decizie din ultimul moment și a selectat o combinație de zile de naștere ale familiei și numărul ei norocos șapte. Ambii au mers cu opțiunea de sumă forfetară de 173 milioane dolari.