Cele mai jenante momente din carierele vedetelor din România. Ce au pățit Andreea Bănică, Ruby sau Connect R

În ediția de azi a emisiunii La Măruță au fost dezvăluite cele mai jenante momente din cariera vedetelor din România. Andreea Bănică, Ruby sau Connect-R au povestit momentele mai puțin plăcute prin care au trecut, chiar dacă s-au bucurat de statutul de… vedetă. Cele mai multe „pățanii” ale vedetelor au avut loc înainte sau în timpul momentelor artistice.

Emisiunea La Măruță, ediția din 23 mai 2022, a dezvăluit cele mai jenante momente din cariera unor artiști cunoscuți din țară.

„Connect-R: Cel mai jenant moment pentru mine a fost un în care a zis că fac poze cu toată lumea. Am făcut, a durat mult, și la un moment dat, am văzut două fete, stăteau retrase într-un colt. Le-am făcut semn insistent să vină la mine, să facă poze și ele cu mine. Ele s-au uitat la mine și mi-au zis că doar așteaptă pe cineva, că nu vor să facă poză cu mine.

Tot în ediția de azi a emisiunii La Măruță, fostul concurent de la Survivor România 2022, TJ Miles, a făcut declarații în aeroport, după ce a fost eliminat din competiție și a ajuns pe tărâm românesc.

„Cea mai tare experiență, a fost greu, am trecut prin multe emotii, 18 saptamani in jungla nu e putin. Nu a fost să fie, dar tot sunt mandru. Experienta m-a schimbat, m a facut sa imi iubesc mai mult parintii. Cand am auzit ca plec, a fost cel mai greu moment. Cred că ar câștiga Marian sau Delea. Sau poate o fata, Elena.

În ediția din 22 mai 2022 Survivor România 2022, Ștefania a fost cea care a părăsit concursul, în urma votului telespectatorilor.

„Totul ne este scris. Am învățat multe lucruri. M-au schimbat multe lucruri în bine. Greul pe care l-am dus aici…Am tras tare în fiecare zi aici, fizic, psihic. Am dat tot ce am putut, sunt mândră de parcursul meu aici. De tot ce am realizat în acest concurs.. Atât mi-a fost mie scris în cărți.”, a declarat Ștefania, în lacrimi.