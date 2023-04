Mai este un pic și sezonul estival 2023 va debuta, astfel că românii vor zbura spre cele patru zări în vacanțe. Pentru cei care nu știu unde să meragă în acest an vă prezentăm cele mai frumoase plaje din lume. Două dintre ele sunt iubite de români: parcă ajungi în altă lume.

Acestea sunt cele mai frumoase plaje din lume. Care este plaja unde te simți ca în Rai

Pe primul loc în topul celor mai frumoase plaje din lume se regăsește o plajă toacmai din Brazilia.

Este vorba despre plaja Baia do Sancho, situată lângă Pernambuco, conform TripAdvisor. Plaja este izolată și magică, iar frumusețea ei este incontestabilă.

Locul 2, Eagle Beach

Pe locul 2 în topul celor mai frumoase plaje din lume în acest an se regăsește Eagle Beach. Astfle, Plaja Vulturlui din Aruba exemplifică frumusețea Caraibelor. În plus, plaja are o zonă pentru nudiști numită Beach Baby.

Locul 3, Cable Beach

Această porțiune superbă de Paradis se află în Broome și este cunoscută drept cea mai frumoasă plajă din Australia. Plaja are apusuri deosebit de frumoase, și după cum se vede din fotografie are și cămile.

Plaja Reynisfjara, locul 4 în topul celor mai frumoase plaje din lume

Situată în Vik, Islanda, această plajă cu nisip negru nu este tropicală. Dar este robustă și unică, iar cei care au făcut topul spun despre ea că „Acest loc te face să uiți timpul”.

Locul 5, plaja Grace Bay

Această frumusețe de plajă cu nisip alb este situată în arhipelagul Insulelor Turks și Caicos, fiind un teritoriu britanic de peste mări din Caraibe, potrivit TripAdvisor.

Locul 6, ocupat de o plajă din Portugalia

Plaja Falésia din Portugalia are un fundal spectaculos de formațiuni stâncoase și țărmuri spațioase de nisip. Cine ajunge aici crede că a ajuns în Rai.

Plaja Radhanagar, locul 7 în top

Un moment de amurg pe plaja Radhanagar, situată pe insula Havelock, parte a arhipelagului Insulelor Andaman și Nicobar din Golful Bengal te va face să uiți de casă.

Spiaggia dei Conigli, locul 8

În timp ce Lampedusa, o insulă siciliană, poate fi cea mai bine cunoscută ca o oprire cheie a rutei de migrație, are și aceasta o plajă curată, care uimește mințile celor care ajung aici.

Varadero Beach, locul 9, Lahaina, locul 10

Varadero se află în Cuba și are nisip alb, vreme tropicală excelentă, apă uimitoare și mojito. Ce altceva ai putea cere?

Locul 10 este ocupat de această plajă lungă de nisip, Ka’anapali Beach, din Lahaina, Hawaii. Acesta ar putea fi tot ce ți-ai putea dori vreodată.