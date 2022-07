Cele mai bune ore pentru bronzat. Așa obții o piele ciocolatie în scurt timp

Un bronz natural arată foarte bine pe aproape toate tipurile de piele. Ai impresia că nuanța sărutată de soare face pielea să strălucească. Dar cum obții acea culoare ciocolatie frumoasă și uniformă? Care este cel mai bun moment al zilei pentru a sta la soare? Toate aceste întrebări au răspunsuri. În acest articol vei afla tot ce te interesează.

Care este cel mai bun moment al zilei pentru bronzat

Tu știi care sunt cele mai bune ore pentru bronzat? Mai mult ca sigur, ai lenevit toată ziua la soarele arzător de vară, cu scopul de a căpăta acea piele neagră din revistele cu fotomodele. Aparent, nu ai făcut nimic rău. În realitate, trebuie să ai mare grijă la radiațiile puternice. Acestea pot aduce, pe lângă arsuri dureroase, şi un risc crescut de cancer de piele!

O piele ciocolatie până în 11 AM şi după 4 PM

Cu razele soarelui nu trebuie să ne jucăm, avertizează dermatologii. Statul mult pe plajă, la ore nepotrivite şi fără protecţie solară, declanșează apariţia melanomului, cea mai gravă formă a cancerului de piele. Cele mai indicate ore pentru bronzat sunt până în 11 dimineaţa şi după patru după-amiaza. În restul zilei, trebuie să te păzești de ultravioletele extrem de puternice. În prim fază, pot acuza arsuri ale pielii şi insolaţie. Pe termen lung, expunerile repetate la ore nepotrivite duc la apariţia cancerului de piele.

Nu uita crema de protecție solară

Dacă faci plajă dimineaţa, beneficiezi de temperaturi plăcute şi suportabile, când razele ultraviolete nu sunt nocive, iar pielea ta nu suferă. Acelaşi lucru este valabil şi pentru statul la soare după ora patru după-amiaza. Ține minte că radiațiile UV pot dăuna pielii în intervalul 11-16.00, chiar dacă cerul este acoperit de nori. Reține și că, indiferent de ora la care stai la soare, trebuie să foloseşti cremă de protecţie solară, spun experții.

Nu te expune la soare fără să ai capul acoperit cu o pălărie, poartă ochelari de soare și dă-te cu cremă cu indice de protecţie cel puţin egal cu 25, chiar 40 (pentru pielea sensibilă şi copii).

Remedii naturale anti-usturime

În cazul în care nu ai respectat regulile dermatologilor, există o serie de remedii naturale capabile să aline usturimea, să calmeze roşeaţa şi să grăbească vindecarea pielii arse de soare. Gelul pur de aloe vera are o acţiune calmantă, hidratantă şi ajută la refacerea ţesuturilor. Indicate sunt și apa florală de mentă sau de muşeţel, uleiul de măsline, de cocos, de gălbenele, untul de shea etc.