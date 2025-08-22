Cele două zile-portal înaintea sezonului de eclipse din septembrie 2025. Dorinţele tale au șanse mai mari să devină realitate în această perioadă

Pe măsură ce ne apropiem de toamna anului 2025, astrologii și practicanții de tehnici energetice vorbesc despre un moment cu totul special: zilele de 22 și 23 august, considerate adevărate „porți energetice” înaintea sezonului de eclipse. Prima eclipsă va avea loc pe 7 septembrie 2025, sub semnul Peștilor, iar influența ei se va resimți pe axa Pești–Fecioară, un cadru astral care pune accent pe creativitate, vindecare și echilibrarea rutinei zilnice.

De ce sunt speciale aceste zile

Conform practicantei Reiki Yanni, zilele-portal sunt momente în care energia personală se conectează mai puternic cu universul, iar manifestările au șanse crescute să prindă contur. „În aceste zile, energia intensificată poate aduce fie tulburări emoționale, fie explozii de creativitate și claritate. Dacă le întâmpini cu conștientizare și pregătire, ele se pot transforma în oportunități de creștere personală și bunăstare profundă”, explică ea.

În jurul datei de 20 august, Luna a făcut trecerea din Rac către Leu, întâlnindu-se cu Jupiter și Venus, ceea ce deschide o perioadă de finaluri și noi începuturi. Această mișcare pregătește terenul pentru o Lună Balsamică, moment pe care astrologul Dana Gerhardt îl descrie drept o etapă de odihnă și refacere a energiei.

„Vitalitatea și spiritul se regenerează, alimentând startul de la următoarea Lună Nouă”, notează ea. Chiar dacă nivelul de energie fizică poate fi mai scăzut, intuiția și „energia psihică” sunt la cote ridicate, aducând vise mai mari și o sensibilitate sporită la semnele subtile.

Ziua de 22 august este văzută ca o rampă de lansare. Energia lunară combinată cu influența planetelor creează contextul ideal pentru introspecție, vizualizare și conectare cu natura. Tot ce îți dorești să atragi în viața ta poate fi proiectat acum prin intenții clare, exerciții creative sau momente de liniște. Este un timp pentru a formula dorințele și pentru a te pregăti mental și emoțional pentru ceea ce urmează.

Ziua de 23 august – momentul cheie

Dacă 22 august deschide ușa, 23 august este ziua în care începe adevărata călătorie. Atunci se produce prima Lună Nouă în Fecioară din această perioadă, considerată de astrologi cel mai important moment de manifestare. Potrivit astrologilor, aici este punctul zero, clipa în care „călătoria începe”. Este ziua ideală pentru a-ți seta intențiile și a clarifica ce vrei să primești în următoarele luni.

Pentru că Fecioara guvernează munca, organizarea și purificarea, specialiștii recomandă să profiți de această zi pentru a elibera energiile negative, pentru a-ți pune ordine în planurile personale și profesionale și pentru a face acțiuni concrete, chiar și mici, care să îți susțină dorințele.

Cum să folosești aceste zile-portal:

Vizualizează clar ceea ce îți dorești.

Notează-ți intențiile pe hârtie.

Petrece timp în natură, pentru a-ți echilibra energia.

Dedică timp activităților creative.

Curăță spațiul personal de lucruri și gânduri care te blochează.

Astfel, 22 și 23 august 2025 nu sunt doar simple date din calendar, ci momente-cheie de aliniere între planul personal și cel cosmic. Dacă le întâmpini cu asumare și deschidere, dorințele tale pot prinde un contur mult mai rapid și mai puternic în sezonul de eclipse care se apropie.