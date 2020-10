Cel mai scump apartament din România costă cât o casă de lux în SUA. Imagini superbe cu locuința

Un dezvoltator a încheiat un acord record de vânzări pentru cel mai scump penthouse vândut de companie până acum. Dezvoltatorul va încasa 6,8 milioane de euro, fără TVA, pentru un penthouse la etajul 20 în complexul One Mircea Eliade.

Dezvoltatorul construiește în prezent trei turnuri de apartamente, denumite One Mircea Eliade, și o clădire de birouri în cadrul proiectului multifuncțional One Floreasca City. Subsolurile clădirilor au fost finalizate, în timp ce structura este acum 80% finalizată, iar fațada urmează să fie montată.

Cel mai scump apartament din complex este penthouse-ul de la etajul 20, vândut cu 6,87 milioane de euro, fără TVA, sau peste 8 milioane de euro cu TVA inclus. Prețul include mobilier și design interior de la Lemon Interior Design. Acesta este un preț record pentru piața imobiliară din România, conform shtiu.ro.

”Rata vânzărilor pentru One Mircea Eliade este de 3-4 apartamente pe lună. Am ajuns la aproximativ 200 de apartamente contractate până acum. Inclusiv penthouse-ul de la etajul 20. Acesta s-a vândut la un preț record de 6,87 milioane de euro, plus TVA .”, declară reprezentantul dezvoltatorului.