Cel mai prost mod de a o cere în căsătorie: era să facă infarct

În încercare de a fi cât se poate de originali și memorabili în momentul în care cer în căsătorie pe cineva, mulți bărbați fac gesturi prostești cu consecințe dezastruoase.

Dacă te uiți fugitiv pe YouTube la cereri în căsătorie, vei gâsi câteva exemple care îți taie respirația. Unele au avut în spate bugete fabuloase, altele s-au rezumat la o idee genială. Pentru fiecare idee bună, au există însă zece alternative stupide care s-ar fi putut încheia dezastruos. În ambele situații le ții minte, dar, uneori, ajunge să-ți fie milă de săraca femeie care se află la capătul cererii.

Când e vorba de idei proaste, o situație imortalizată de o cameră de supraveghere atrage atenția asupra unui mod foarte neinspirat de a efectua o cerere în căsătorie. Clipul a devenit viral după ce a fost partajat de cei de la LADBible, cu un titlu cât se poate de inspirat. ”Video partajat de o cameră CCTV dintr-un magazin arată un cuplu de îndrăgostiți făcând niște cumpărături, înainte ca un tâlhar să apară furtunos și să-i împingă în spatele supermarketului.”

Hoțul, cu mâna băgată în haină de parcă ar ascunde un pistol, întreabă ulterior cuplul dacă au vreun copil. În acel moment, femeia deja este foarte speriată și îngrijorată în legătură cu viața ei. Prefăcându-se șocat, bărbatul spune că au trei copii. Cel mai mare are 14 ani, mijlociul are șase ani, iar cel mai mic are doi ani, deși nu sunt căsătoriți.

În timp ce femeia plânge, terifiată la maxim, gândindu-se în mod autentic că nu va mai prinde o altă zi pe acest pământ, hoțul se apropie de cei doi, îi înmânească o cutie de inel bărbatului, iar el se pune în genunchi și-i adresează întrebarea. În locul ei, cei mai mulți probabil că l-ar fi strâns de gât pe bărbat, când a devenit evident că totul a fost scenetă. În mod surprinzător însă, femeia a spus da.