Cel mai periculos criminal în serie din toate timpurile. Cum a ucis 500 de persoane în 40 de ani

Cel mai sângeros asasin al tuturor timpurilor s-a născut în Brazilia. A ucis la comandă peste 500 de persoane, printre care politicieni, traficanți, polițiști, avocați. Ucidea pentru bani pe oricine, dar totul s-a schimbat acum.

Julio Santana a crescut într-un sat izolat din pădurea Amazoniană. De mic copil a vânat în pădure pentru mâncare. Și-a format mâna pe rozătoare și animale mici, pe care le împușca de la distanță. Cu timpul a devenit un vânător foarte iscusit. Mâna lui sigură i-a atras atenția unchiului său favorit, un bărbat angajat în cadrul poliției militare. Pe lângă îndatoririle de zi cu zi, acesta era și asasin plătit. A avut atâta încredere în nepotul său, încât i-a încredințat următorul contract.

Julio Santana avea atunci 17 ani, când a aflat că unchiul său este asasin plătit, iar el îi poate duce mai departe meseria. A uitat imediat de cariera de pescar la care visa, a pus mâna pe pușcă și a plecat în căutarea lui Yellow. Acesta era un bărbat de 38 de ani dintr-un sat vecin, acuzat că a violat o fetiță de 13 ani. tatăl fetei l-a angajat pe militar, care apoi i-a predat contractul nepotului său.

A ucis peste 500 de oameni, dar s-a retras din meserie

Acesta nu a vrut să ucidă, însă unchiul său i-a povestit cum bărbatul a profitat de fetiță și a acceptat, mai ales după ce unchiul său i-a spus că dacă zice de 20 de ori ”Ave Maria”, Dumnezeu îl va ierta.

Trei ore l-a așteptat Julio Santana pe Yellow să-și facă apariția. A stat neclintit tot timpul, ascuns într-o barcă, când bărbatul i-a ajuns în cătarea puștii sale. L-a împușcat mortal, apoi l-a aruncat în râu, unde peștii piranhia au făcut ca trupul bărbatului să dispară.

Așa și-a început cariera de ucigaș plătit Julio Santana. Chiar dacă după prima victimă a spus că nu va mai ucide în viața lui, acesta a tot ucis, timp de peste 40 de ani.. Așa a ajuns la peste 500 de victime, dar a promis acum că s-a retras din meserie. Ajuns la 64 de ani, bărbatul spune că a ales o altă cale.

”Nu îmi place să mă mai gândesc la aceste lucruri. Partea asta a vieții mele a luat sfârșit. Întotdeauna am crezut în Dumnezeu. Am crezut că Dumnezeu mi-a dat putere să îndur tot ce a presupus meseria aia malefică. Știu că ceea ce am făcut este greșit”, spune Julio Santana într-un interviu acordat pentru The New York Post.

Printre victimele sale se numără politicieni și luptători de gherilă celebri, precum Jose Genoino. La 54 de ani, Julio Santana a comis ultimul asasinat, iar în acel moment s-a jurat că nu va mai omori pe nimeni.

”Viața mea este mult mai tristă decăt vă închipuiți”, a mai spus asasinul în interviul pentru New York Post. Povestea lui Julio a ajuns subiectul unei cărți, ”Numele Morții”, al cărei autor este un jurnalist brazilian celebru, Klester Cavalcanti.