Cel mai nou cuplu din showbiz, au fost surprinşi sărutându-se la un restaurant. Ea abia s-a despărţit de iubit FOTO

Nu se mai ascund! Solista de origine albaneză Dua Lipa, în vârstă de 28 de ani, trăiește o nouă poveste de dragoste. Artista se iubește cu actorul Callum Turner. Cei doi amorezi au fost surprinși în timp ce se sărutau de mama focului pe balconul unui restaurant japonez. Imaginile sunt senzaționale!

Un nou cuplu în showbiz! Dua Lipa și-a găsit rapid fericirea în brațele unui actor, după ce s-a despărțit de regizorul francez Romain Gavras. Recent, celebra solistă a fost surprinsă în timp ce se săruta pasional cu actorul Callum Turner, în vârstă de 33 de ani.

Cei doi au luat cina la un restaurant japonez, Sushi Park, dar nu și-au putut ține mâinile departe unul de celălalt. Callum și interpreta păreau fericiți împreună și au oferit un spectacol de zile mari paparazzilor. S-au sărutat cu foc, iar actorul a stat numai cu mâinile pe cântăreață. Dua și Callum se află în prezent în West Hollywood, California.

Site-ul Page Six a scris prima dată că între cei doi s-ar fi înfiripat o relație, în urmă cu două săptămâni. Surse din anturajul lor declarau că s-au îndrăgostit.

„E ceva nou, dar sunt înnebuniți unul după celălalt”. Ea a fost la premiera Masters of the Air pentru a-l susține”, au declarat surse din preajma ei, pentru Page Six.