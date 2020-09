Cel mai nou cuplu celebru din România: milionarul de 22 de ani și vloggerița cu un succes nebun pe Instagram

Cel mai nou cuplu din România este compus dintr-un milionar și o vloggeriță celebră pe Instagram. Unul dintre cei mai tineri milionari din Silicon Valley s-a îndrăgostit lulea de prima vloggeriță din România, care a atras un milion de urmăritori pe pagina personală de Instagram.

Un tânăr milionar, apropiat de-al șefului Facebook și Apple, se iubește cu cea mai cunoscută vloggeriță din România.

Sebastian Dobrincu este cel mai tânăr milionar din Silicon Valley și s-a îndrăgostit de Mihaela Pantea, zisă și Mimi, cea mai celebră vloggeriță de la noi, care are nu mai puțin de un milion de urmăritori pe Instagram, scrie cancan.ro.

Frumosul cuplu trăiește o frumoasă poveste de dragoste de mai bine de un an, iar cei doi s-au cunoscut, normal, pe internet, relația lor pornind de la câteva mesaje pe rețeaua de socializare.

Cei doi au avut o vacanță de vis în SUA

Dragostea fiind atât de mare, celebrul cuplu a decis să facă o vacanță de vis în SUA. La întoarcere, milionarul din Silicon Valley și celebra vloggeriță au făcut un mic ocol prin Istanbul, revenind în weekendul ce a trecut în România.

Sebastian Dobrincu este născut în Botoșani, pe 30 august, în 1998 și provine dintro familie care l-a susținut necondiționat. Pasionat de programare și tehnologie de mic copil, în adolescență, tânărul a construit diverse programe și servicii populare și datorită talentului său a realizat mai multe produse care au fost folosite de giganții Facebook, Spotify și TikTok.

Sebastian Dobrincu a apărut în Forbes

Sebastian apare în Forbes în ediția de anul trecut a celor mai bogați 30 de europeni sub 30 de ani, fiind cel mai tânăr membru.

Șeful Faceboo, Mark Zuckerberg, l-a recunoscut pe Sebastian Dobrincu ca unul dintre liderii lumii afacerilor din ingineria de software. Astfel, românul a fost chemat să facă o vizită la sediul Facebook, doar pentru că șeful a dorit să îl cunoască pe geniul de 20 de ani.

Și șeful Apple, Tim Cook, a vrut să îl cunoască pe Sebastian Dobrincu. Ce i-a propus acesta tânărului

Mark Zuckerberg nu este singurul care a recunoscut talentul lui Sebastian Dobrincu. Șeful Apple, Tim Cook, l-a invitat și el pe tânărul român să viziteze sediul companiei, pe când acesta avea numai 18 ani. Vizita a fost de fapt o încercare de recrutare, Tim Cook încercând să-l convingă să se alăture echipei de la Apple.

Pe de altă parte, acum șase luni, tânărul milionar, pasionat și de muzică, a lansat piesa “On Your Mind”, care se bucură de un adevărat succes. Răsună la radiourile din Europa, Asia şi America.

Sebastian Dobrincu, pasionat și de muzică

“Muzica a fost prima mea dragoste, dinainte să descopăr programarea şi afacerea, şi toată treaba asta. Şi, am făcut mult timp muzică atunci când eram mic. Cred că la 6-7 ani m-au dat ai mei la pian, am făcut chitară, am făcut şi canto.

Şi… timpul nu mi-a permis neapărat… în şcoală, mai ales când am descoperit pasiunea pentru programare, cumva m-am abătut. Asta era dorinţa mea încă de mic: să devin muzician însă am descoperit alte pasiuni pe parcurs (…). Acum, timpul îmi permite să mă întorc la vechea mea dragoste şi să fac şi carieră din treaba asta şi asta mă bucură foarte mult”, dezvăluia Sebastian Dobrincu.