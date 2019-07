Cel mai mic oraș din România este o adevărată bijuterie. Ce se întâmplă acolo

Cel mai mic oraș din România este atracția a nenumărați turiști anual. Străinii sunt extrem de încântați de priveliștea unică. Unde se află acesta?

Cel mai mic oraș din România, magnet pentru turiști

Este vorba, mai exact, de stațiunea din Harghita. Băile Tușnad se află la 650 de metri alitudine și este cunoscut drept cel mai mic oraș din țara noastră. Locul este o oază de liniște și sănătate pentru persoanele bolnave. Orașul deține recordurile pentru: cel mai curat aer și cea mai mare mofetă din lume. Lacurile sărate și nămolul reprezintă tratamentele perfecte pentru anumite afecțiuni. Perla Ardealului are o populație cu puțin peste 1.600 de locuitori.

Un medic primar în balneologie și recuperare medicală a exemplificat de ce sunt bune tratamentele de la Băile Tușnad și care sunt exact beneficiile acestora. „La Tuşnad avem ca factori naturali de cură apa cu bioxid de carbon şi gazul sub formă de emanaţie naturală. Apa cu bioxid de carbon o folosim sub formă de baie individuală, emanaţia naturală de bioxid de carbon o folosim sub formă de mofetă. Mofeta este o încăpere sub formă de amfiteatru cu scări, iar în mijloc ies gazele acelea pe care pacienţii le inhalează. În locul în care Dumnezeu a lăsat această emanaţie de gaz omul a construit jur împrejur. În principiu, ca şi tehnică, se stă treptat. Se începe cu cinci minute şi se ajunge la o cură de 20 de minute. Tot treptat, pacientul face cura mai întâi sus în amfiteatru, apoi coboară progresiv în timpul curei”, a susținut sursa citată.

