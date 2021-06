Cel mai înduioșător mesaj lăsat de o antrenoare de gimnastică, după ce o fetiţă instituţionalizată a reușit o mare performanță: „Va scrie o poveste frumoasă”

Maria este o fetiță instituționalizată la Centrul de Zi din cadrul CSCCD „Sfinții Constantin și Elena” Pitești. Ea provine dintr-o familie cu o situație financiară dificilă. Cu toate acestea, a muncit și a urcat pe podium la concursul de gimnastică „Cupa Pitești”.

Antrenoarea Mariei are încredere în potențialul ei și a fost lângă ea. Performanța fetiței vine după un antrenament de nici o lună. Maria este o mână de copil cu o ambiție ce poate muta munții din loc. Zâmbetul și modestia ei te lasă fără cuvinte. Aceasta este descrierea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș.

Micuța gimnastică a fost clasată pe locul II la „Cupa Pitești”. După rezultatele sale, cei dragi ei au așteptat-o cu un tort. Maria spune că într-o bună zi, va fi o mare campioană. Este convinsă de acest lucru. Atunci când vorbește despre gimnastică, îi sclipesc ochii iar micuța devine din ce în ce mai fericită.

”Am aflat povestea Mariei anul trecut şi am promis că mă voi ocupa personal de antrenamentele ei. Gimnastica e frumoasă, dar, ca orice sport de performanţă, cere sacrificii. Din cauza pandemiei, nu am putut începe antrenamentele, cu un an în urmă. Cu Maria lucrez doar de trei săptămâni, iar reuşita ei vorbeşte de la sine despre talentul pe care îl are. Acum, facem o echipă minunată împreună, iar la club, Maria s-a integrat foarte bine. Colegele ei de echipă au primit-o frumos în mijlocul lor şi sunt sigură că Maria va scrie o poveste frumoasă în domeniul gimnasticii”, a spus, cu ochii în lacrimi, antrenoarea Mariei, Nicoleta Andrei.