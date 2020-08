Cel mai grav accident naval din istoria României. 250 de morți în doar 3 minute

La mai bine de douăzeci de ani de la data tragediei, multe dintre aspectele în care s-a produs cel mai grav accident naval din istoria României rămân neelucidate. Dezastrul a făcut 250 de victime în doar 3 minute.

Tragedia vasului ”Mogoșoaia”. Cel mai grav accident naval din istoria României

10 septembrie 1989, ora 08:05. Vasul de pasageri ”Mogoșoaia” urma să plece în cursa obișnuită, traversând Dunărea de la Galați la Grindu, județul Tulcea. Peste 160 de bilete vândute, dar, ca de obicei, puntea era înțesată de oameni. Cele mai generoase estimări se referă la peste 250 de pasageri aflați în acea zi pe vas.

Destine la mila secundelor, căci în următoarele zece minute urma să plece nava, timp în care unii și-au adus aminte că au uitat ceva, în vreme ce alții aleargă către ”Mogoșoaia”, bucuroși că au prins și ei un loc.

Ceața dimineții de septembrie îngreunează vizibilitatea. Pilotul ”Mogoșoaiei” înjură vremea și pe pilotul bulgar, reduce viteza până la zero, apoi înjură din nou căpitănia, Dunărea și românii. Trece apoi pe mers înapoi cu o viteză de 900 de turații.

Continuându-şi marşul în mod regulamentar, pe partea dreaptă a şenalului navigabil, nava a fost abordată de convoiul Petar-Karamincev, care naviga în amonte.

În urma abordajului produs de barjele convoiului bulgar în bordul tribord al navei ”Mogoşoaia”, aceasta s-a înclinat, a fost inundată prin spărturile produse şi deschiderile din puntea principală şi, pierzându-şi flotabilitatea, s-a scufundat în aproximativ trei minute.

Participanți la recuperare

„Mă aflam la serviciu, chiar dacă era duminică. Îmi petreceam majoritatea timpului aici pe malul Dunării. Am auzit ce s-a întâmplat în jurul orei 8:30. M-am urcat în maşină şi am plecat spre portul Bazinul Nou. Nava era deja scufundată. Pe mal am găsit câţiva muncitori îngroziţi care afirmau că au văzut cu ochii lor totul. Când i-am întrebat ce şi cum a fost, n-au ştiut să-mi spună nimic limpede. Fiecare mi-a relatat altceva, deşi toţi văzuseră acelaşi lucru.

Unul spunea că s-a scufundat mai întâi prova apoi pupa, altul susţinea că mai întâi pupa nu s-a mai văzut şi la urmă a dispărut şi prova. Unul dintre ei susţinea că vasul a fost răsturnat cu fundul în sus şi aşa s-a scufundat…”, a spus inginerul Octavian Cristea, la acea vreme directorul Asociației Fluviale a Dunării de Jos (AFDJ) Galați.