Cel mai dur atac la adresa lui Hagi jr: „Gloaba de Ianis! Trebuia trimis de ta-su la faianță”

Recunoscut pentru replicile foarte tăioase, Radu Banciu l-a luat în colimator pe Ianis Hagi. Prezentatorul TV l-a atacat fără menajamente pe internaționalul român. Totul a pornit de la declarația tatălui său, care a spus că Ianis seamănă cu Zinedine Zidane ca stil de joc.

Banciu i-a jignit atât pe Gheorghe Hagi, cât și pe fiul său. Despre primul a spus că nu are proprietatea cuvintelor în limba română, iar despre Ianis că trebuia trimis la faianță.

Radu Banciu l-a atacat și pe Gică Hagi: „Nu are nicio legătură cu exprimarea. Ca și cum ai pune un rus să vorbească daneza veche”

„În materie de ridicol sunt două capitole de deschis în perioada asta: candidații Moldovei pentru Eurovision și discuțiile pe teritoriul României despre Ianis Hagi. În fiecare caz, nimeni nu își dă seama de ridicol. Noi vorbim despre Ianis Hagi ascultându-l de obicei pe tac’su. Cum să compari gloaba asta cu Zidane? Taică-su, din lipsa proprietății termenilor, fiindcă Hagi nu are nicio legătură cu exprimarea … e ca și cum ai pune un rus să vorbească în daneza veche, spune de Zidane, dar Ianis Hagi, dacă era coleg de școală cu mine, primea interdicție la sport. Ianis era printre ochelariștii ăia care își mâncau sandvișul cu pateu. El nici nu ar trebui lăsat să facă sport. La noi se vorbește despre care e poziția lui convenabilă, câte dă după ce intră, cu cine se înțelege mai bine, dar el e ca o băbuță care se uită la televizor. Nu e jucător de fotbal. Și-a greșit meseria. În loc să îl trimită la faianță, taică-su l-a trimis la fotbal!”, a comentat Radu Banciu la Look TV.

Ianis Hagi a fost doar rezervă în Old Firm Derby, iar Steven Gerrard l-a lăsat pe bancă pe toată durata partidei. Glasgow Rangers a învins-o pe Celtic cu 2-0 și este lider în Scoția. Iar Ianis are cele mai multe pase decisive în campionat, cinci în primele 11 etape. Are șanse mari să revină ca titular în partida cu Standard Liege, de joi, în Europa League.