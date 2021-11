Cel mai crunt moment din viaţa Elwirei Petre. Vestea care a distrus-o: “Mi s-a spus că am o tumoare”

Care a fost cea mai grea lovitură de la viață primită de Elwira Petre? Nimeni nu a știut că celebra dansatoare a trecut prin așa ceva. Fanii soților care au câștigat recent emisiunea ‘Asia Express’ au fost șocați când au auzit prin ce a trecut blondina.

Elwira Petre, detalii despre cea mai grea lovitură primită din partea vieții

Fanii emisiunii ‘Asia Express’ au văzut cât de uniți sunt soții Petre și ce relație frumoasă au. Declarațiile de iubire pe care și le-au făcut în cadrul show-ului i-au emoționat până la lacrimi pe cei prezenți, dar și pe cei din fața micilor ecrane.

Povestea lor de iubire a început de foarte mulți ani și a rezistat timpului tocmai pentru că cei doi au fost alături unul de celălalt la bine și la greu, precum și-au promis în fața Domnului. Mihai Petre și Elwira au trecut printr-o experiență care i-a unit și mai mult.

Dansatoarea a mărturisit recent că a fost diagnosticată greșit cu o afecțiune cruntă. În urmă cu ceva timp, sportivii au trecut printr-o sperietură cumplită după ce medicii i-au spus Elwirei că suferă de o boală care nu are leac. Mihai Petre se simțea neputincios și era în șoc în fața evenimentului care avea să-i schimbe viața.

Din fericire, lucrurile nu au fost deloc atât de grave, dar vestea a fost suficientă pentru a le schimba percepția asupra familiei lor și relației clădite. Întreaga experiență i-a făcut să devină chiar mai uniți decât înainte și să spere la o dragoste ca în basm, împreună până la adânci bătrâneți fără ca ceva vreodată să îi despartă.

„Cineva ne-a anunțat că Elwira este foarte bolnavă și că…”

Mihai Petre: Vreau să-și mulțumesc că ai rămas puternică și sănătoasă, că m-ai speriat rău. Am avut un moment foarte dificil în care am crezut că Elwira are o problemă de sănătate iremediabilă. Cineva ne-a anunțat că Elwira este foarte bolnavă și că…

Elwira Duda: Că am o tumoare pe coloană, asta mi s-a spus și Mihai a fost cel mai apropiat și cel mai bun cu mine. Numai la el mă gândeam în momentul ăsta. El, de fapt, a fost cel care m-a ajutat să trec peste, dar și să ne schimbăm total, dar total gândirea despre viață.

Mihai Petre: Ne dormi același lucru: să fim sănătoși, familia noastră să fie sănătoasă. Nu ne dorim nimic mai mult! Dacă avem asta, restul nici nu mai contează. (Sursa: wowbiz.ro)