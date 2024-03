Cel mai ciudat animal din lume. Peştele fără corp oripilează cu fiecare apariţie, tu l-ai văzut? Are chip de om

Cel mai ciudat animal din lume este peștele blob, cunoscut drept și peștele fără corp. În 2013, această specie acvatică a primit titlul de ‘cel mai urât animal de pe glob’. Mulți cred că are chip de om, dar oripilează cu fiecare apariţie!

Cum arată cel mai ciudat animal din lume

Peștele fără corp, Blobfish, este unul dintre cele mai înspăimântătoare animale de pe glob. El trăiește în oceane, în largul coastelor Australiei continentale, Noii Zeelande și Tasmaniei, la o adâncime de 2.800 m. Pentru a supraviețui sub apă, vietatea acvatică s-a adaptat la condițiile de mediu și a căpătat forme neobișnuite. Animalul arată ciudat în apă, iar mulți se sperie de el când îl văd.

Peștele blob are o formă neobișnuită

Peștele blob nu are deloc mușchi, iar corpul lui este format din masă gelatinoasă cu o densitate puțin mai mică decât apa. Obișnuiește să plutească mult și să se hrănească cu ce apare în fața lui, spre exemplu, crustacee, inclusiv crabi și homari.

Blobfish pare să se topească atunci când e scos pe uscat, însă arată total diferit când este în apă. Presiunea apei menține corpul creaturii într-o formă mai ușor de plutit. În plus, el nu are nevoie de vezică înotătoare și nici un schelet foarte puternic. Are, în schimb, dinți puternici care îi permit să prindă orice pradă.

Peștele fără corp are și nasul proeminent, ochii mici, iar buzele sunt groase. Pentru că trăiește la adâncimi foarte mari, specialiștii nu au putut studia foarte bine habitatul lor natural în care trăiesc. Lungimea lui poate ajunge la 30 de cm. Care este singura pasăre care doarme în zbor. Nu te-ai fi gândit niciodată la asta De ce este pe cale de dispariție

Din nefericire, acest tip de pește este pe cale de dispariție. Și asta din cauza pescuitului excesiv în habitatul sau din sud-estul Australiei. Blobfish se află în același loc cu crabii sau homarii, așa că de multe ori ajunge în plasele de pescuit, cu toate că nu este bun de mâncat.

Creatura bizară descoperită pe o plajă de un bărbat. Ce i-a spus internetul că este animalul, de fapt