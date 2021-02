Cel mai bun șnițel, rețeta lui Chef Scărlătescu. Ingredientul secret, cum putea să fie milionar

„Nu am fost niciodată modest”, a spus chef Cătălin Scărlătescu într-un interviu. E drept, extravaganțele fac parte din viața lui, iar femeile roiesc în jurul său, pe lângă șarm, poate, tocmai pentru asta. Cert este că succesul în sfera gastronomică i-a dat aripi pe drept. Este cunoscut pentru scoicile sale inconfundabile și pentru că face unii dintre cei mai buni burgeri din București. Reușitele l-au făcut să se autointituleze Arcul de Triumf, Calea Lactee sau Barajul Vidraru, spre amuzamentul colegilor lui, și să aibă chiar și o statuie în platoul ”Chefi la cuțite”, cât și un altar. Fala l-a adus tot timpul în fața unei replici: „Trebuie să încriu asta la OSIM”, la fel cum a spus și despre rețeta sa de șnițel, contestată de bucătarii care îl înconjoară, aceștia susținând că modul de preparare era făcut celebru anterior de către altcineva.

Cătălin Scărlătescu și-a făcut publică rețeta pentru șnițele de pui, despre care glumește spunând că l-ar fi făcut milionar dacă se gândea să o breveteze. Bucătarul a povestit că ideea i-a venit în urmă cu mai bine de 17 ani, iar totul s-a întâmplat la o terasă la care era bucătar, într-un moment tensionat.

„În 2003 înnebunise lumea cu crochete de pui, reţeta asta era bestseller la noi pe terasă. La un moment dat, un client a cerut să fac ceva la gujoanele de pui, să fie mai altfel. M-am întors nervos în bucătărie, am luat o pungă de fulgi de porumb care era pe acolo şi am dat cu ea de perete şi de masă. Am auzit cum s-au zdrobit alea şi mi-a venit ideea să le dau prin crocantul obţinut. Aşa mi-a venit ideea. Dacă brevetam ideea atunci eram milionar azi”, a spus Scărlătescu.