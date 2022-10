Cei mai bogați copii de pe Internet au averi de milioane de dolari. Cum au strâns atâția bani

Oameni din întreaga lume au rămas surprinși când au văzut cum niște copii au reușit deja să facă o avere doar cu ajutorul unor platforme de pe internet. Micuții au reușit performanța să strângă deja milioane de dolari și au viitorul asigurat. O fetiță le arată internauților diverse experimente ușoare de făcut cu alți prieteni, iar alți copii le demonstrează altora cât este de ușor să te distrezi și acasă cu ajutorul unor diverse obiecte din locuință.

Cei mai bogați copii de pe internet: au averi impresionante

Unele tinere vedete de pe Instagram nu reușesc să se lupte cu succesul lor contra unor copii care au devenit mari nume pe toate platformele. Micuții au deja averi colosale și un viitor asigurat în față. Unii dintre ei se distrează chiar alături de părinți în multe din filmulețele pe care le pun la dispoziție fanilor. Desigur că mulți alți oameni cu copii se inspiră din imaginile văzute și fac mai departe diverse experimente sau jocuri alături de ei.

Anastasia Radzinskaya: micuța are deja o avere de 280 de milioane de dolari. Rusoaica are doar 8 ani și este la școală, dar se poate lăuda cu o reușită impresionantă. Fetița are videoclipuri cu propriile sale cântece, dar și cu activități inedite și experimente singură sau împreună cu tatăl ei. Ea activează pe Tik Tok, Instagram și YouTube.

Ryan Kaji: are o avere de 100 de milioane de dolari la doar 10 ani. El a devenit rapid o adevărată vedetă pe YouTube încă din 2015. Canalul său a strâns până acum 33, 5 milioane de abonați. Băiatul și familia sa locuiesc în Statele Unite ale Americii, iar în filmulețe își prezintă cu toții viața. Ryan obișnuiește să vorbească despre jucăriile noi apărute pe piață.

Unul dintre ei a strâns 9.4 milioane de dolari

Amelie Charlize: fata are 15 ani și este un star în devenire. Adolescenta cântă și dansează pe Tik Tok pentru cei 2.1 milioane de fani care o urmăresc. De asemenea, cea din urmă este populară și pe Instagram și câștigă aproximativ 13.500 de milioane de dolari pentru o singură postare.

Ethan Gamer: vloggerul are o avere de 9.4 milioane de dolari. Acesta are doar 16 ani și face sume uriașe doar jucându-se pe calculator. De asemenea, tânărul oferă informații despre jocurile PlayStation apărute pe piață. El este urmărit de peste 3 milioane de oameni, motiv pentru care este plătit cu 21.000 de dolari pentru o postare realizată pe YouTube. Oamenii au rămas surprinși de averea impresionantă strânsă de el până la această vârstă.