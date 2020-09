Cei mai bogați americani din lume. Forbes a publicat și lista filantropilor care ajută săraci

Forbes, celebra publicație financiară americană, a dat zilele acestea publicității noua listă a celor mai bogați americani. În comparație cu anii trecuți sunt câteva modificări, dar nu sunt notabile.

Forbes vine cu noua listă a miliardarilor lumii

Forbes, pe 8 septembrie 2020, a lansat cea de-a 39-a listă anuală Forbes 400, clasamentul definitiv al celor mai bogați americani. Lista Forbes 400 este un instantaneu al timpului bogăției folosind prețurile acțiunilor și cursurile de schimb din 24 iulie 2020.

În această listă a fost inclus un raport cuprinzător al fiecărui personaj. Lista arată cât valorează acești miliardari. Dar și modul în care își folosesc banii pentru a face schimbarea și a avea un impact.

În ciuda pandemiei Covid-19, super-bogații americani se descurcă mai bine ca niciodată. Bogăția agregată a listei este de 3,2 trilioane de dolari. Este în creștere cu 8% față de acum un an și un record în cele patru decenii de când Forbes a urmărit averile celor mai bogați americani.

Un record de 233 de miliardari americani nu au făcut pasul înapoi anul acesta. Aceștia au ajuns la nivelul minim de 2,1 miliarde de dolari necesari pentru a face lista.

Cei mai bogați americani din lume

Jeff Bezos, CEO și fondator Amazon, rămâne pe primul loc pe lista Forbes 400 din 2020 pentru al treilea an consecutiv. Averea lui Bezos de 179 miliarde de dolari, începând cu 24 iulie 2020, a crescut cu 57% față de anul trecut. De atunci, Forbes a raportat la sfârșitul lunii august că valoarea netă a lui Bezos a atins un record de 200 de miliarde de dolari, Bezos fiind prima persoană din istorie pentru a trece acest reper.

„Creșterea remarcabilă a averilor The Forbes 400 iese în evidență într-un moment de revoltă economică indusă de pandemie. O mare parte din bogăție este foarte concentrată. Primii 21 cei mai bogați de pe listă reprezintă 42% din averea totală.”, a declarat Kerry A. Dolan, asistent editor, Wealth la Forbes.

Au fost 25 de coborâri în top față de lista din 2019. Zece dintre acestea s-au datorat parțial unor eșecuri legate de focarul Covid-19.

Există 18 noi veniți pe lista de anul acesta:

Eric Yuan, CEO Zoom Video Communications, cu o valoare netă de 11 miliarde de dolari;

Jim Koch, cofondator și președinte al Companiei de bere din Boston, cu o valoare netă de 2,6 miliarde de dolari;

Trevor Milton, fondatorul producătorului de camioane electrice și hidrogen-electrice Nikola.

Donald Trump a scăzut la nr. 352 de la 275 în 2019. Valoarea sa netă a scăzut la 2,5 miliarde de dolari . Anul trcut președintele american avea 3,1 miliarde de dolari de anul trecut. Motivul este că valoarea clădirilor de birouri, a hotelurilor și a stațiunilor au avut o lovitură pe fondul pandemiei.

Miliardarii și contribuțiile filantropice

În fiecare an, Forbes ține cont de fiecare miliardar și pe baza contribuțiilor lor filantropice respective.

”Pentru a da o lumină celor care își pun în funcțiune dolarul filantropic, am rafinat metodologia pentru scorul de filantropie The Forbes 400. În loc să numărăm dolarii pe care membrii listei i-au pus în fundațiile lor de-a lungul vieții, am calculat subvențiile acordate de acele fundații pentru a estima cât de mult au acordat membrii The Forbes 400 organizațiilor non-profit și caritabile.”, spune Forbes.

Pentru clasamentul filantropic din acest an, Forbes a colaborat cu Global Citizen și inițiativa sa Give While You Live. Pachetul din acest an include a doua listă anuală Impact 50. Topul evidențiază cei mai influenți investitori de impact care lucrează pentru a avea un impact social sau de mediu cu dolarii lor. Lista este concepută pentru a inspira conversații despre importanța investiției cu impact, declara Forbes.

Numărul revistei Forbes 400 cuprinde cinci coperte consecutive, printre care: co-CEO-ul Netflix, Reed Hastings, CEO-ul Asana, Dustin Moskovitz, magnatul de divertisment Tyler Perry, miliardarul biotehnologiei Patrick Soon-Shiong și investitorul de impact Amy Novogratz.