Cei de la Paraziții au câștigat procesul cu Poliția, în primă instanță. Câți bani cere Cheloo pentru avocatul trupei

Trupa Paraziții a câștigat în primă instanță în procesul cu Poliția! Fanii artiștilor sunt extrem de încântați de decizia judecătorilor, astfel că de la vestea că oamenii legii au intentat un proces după piesa celor de la Paraziții s-au simțit și ei nedreptățiți.

Paraziții au câștigat în instanță procesul ce a fost intentat de către Sindicatul Național al Agenților de Poliție. Reprezentanții forțelor de ordine trebuie acum să plătească toate cheltuielile de judecată în valoare de 2.500 de lei, conform reprezentantului muzicienilor, Cristi Ochiu. Sindicaliștii i-au acuzat de faptul că versurile piesei Antimiliție de pe albumul acestora intitulat Arma secretă îi calomniază. Polițiștii pot contesta decizia tribunalului în termen de 5 zile, după ce reclamații plătesc onorariul avocatului. “Nu se poate aşa ceva într-o ţară democrată“, declarase Iulian Surugiu, președintele sindicatului. Cristina, tânără polițistă a fost răspuns, pentru vice.com, la întrebarea: „Ai ascultat melodia celor de la Paraziții? Te-a lezat în vreun fel?”

„Da, și nu numai, am ascultat întregul album. La prima ascultare, am fost oarecum deranjată, dar mi-am revenit destul de repede, pentru ca nu ma regăsesc în versuri. Este clar dedicată încă milițienilor din Poliție. Am fi ipocriți să nu recunoaștem că Poliția, la fel ca celelalte instituții, au paraziții lor. Păcat ca nimeni nu ia atitudine în acest sens”

Cristina, tânără polițistă