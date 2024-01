Ceartă la Cursa iubirii de la Prima TV. Concurenţii şi-au spus cuvinte grele, s-a lăsat cu plâns: „Nu a fost bine” VIDEO EXCLUSIV

Ion și Raluca Șaulescu, cuplul care s-a căsătorit în show-ul de televiziune Mireasa, au intrat cu stângul în Cursa iubirii, show-ul de la Prima TV. Încă din primul episod cei doi s-au certat. Motivul? Raluca nu a putut ține pasul cu soțul ei la probele fizice iar cei doi au pierdut puncte importante. De aici până la conflict a fost un pas mic.

Supărat, Ion i-a reproșat soției că îl încetinește, iar Raluca a izbucnit în lacrimi. Momentul a creat rumoare printre participanți, care l-au taxat pe Ion pentru comportamentul față de soție. În exclusivitate, acesta ne-a povestit ce s-a întâmplat în spatele camerelor de luat vederi.

Eu, când am auzit că părerea ei este că a fost bine, m-am enervat tare, pentru că nu suport impertinența și neascultarea. Frate, măcar recunoaște că nu ai avut o idee bună, lucru care nu s-a întâmplat.”, a spus bărbatul.

Am acceptat să facem cum a spus ea, lucru care, după cum mă așteptam, nu ne-a ajutat foarte mult. După probă am mers calm să discut cu ea după ce mi-am tras sufletul puțin pentru că nu mai puteam, și i-am spus ”Uite, iubito, ai insistat să facem ca tine…și nu a fost bine” la care ea răspunde ”Ba da, a fost bine”.

Citește și: Cine sunt cuplurile care au intrat în ”Cursa Iubirii” de pe Prima TV. Alex şi Ana de la ”Mireasa”: ”Vrem să aflăm cum reacţionăm sub presiune” EXCLUSIV

Intervenția psihoterapetului Livia Popescu imediat după filmări a mai calmat spiritele.

”Am fost întrebat ”Cum te simți după cele întâmplate?”. Întrebare la care eu am răspuns:

”Mă simt foarte prost, am pus atât preț pe competiție încât am pierdut din vedere ce contează cu adevărat, și anume că după această experiență eu și Raluca să fim mai sudați și nu să ne îndepărtăm. Chiar îmi pare rău pentru cum m-am comportat cu ea, îmi asum că m-am enervat și am spus tot ce mi-a venit la gură, dar de acum înainte nu voi mai pune așa mare preț pe competiție, dacă va fi să câștigăm vreo proba să fie dacă nu nu””, a conchis fostul concurent de la Mireasa.