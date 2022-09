Cearta care a schimbat totul între Prințul William și Meghan Markle. De unde a început scandalul

Cearta care a schimbat totul între Prințul William și Meghan Markle? Prințul Harry și a sa soție, Meghan Markle trec prin momente grele. Cartea intitluată „Courtiers: the Hidden Power Behind the Crown”, semnată de Valentine Low, susține că au existat momente delicate. Acestea au apărut încă dinaintea căsătoriei celor doi, la palat. Pasaje din cartea scrisă de Valentine Low face referire la foști angajați și la presupusele tirade și țipete ale soției Prințului Harry. De altfel, apariția cărții a fost cea mai recentă bombă despre scandalul de bullying regal.

O nou carte scoate la iveală caracterul ducesei de Sussex

Dacă până de curând toată lumea avea tendința să creadă cele povestite de Prințul Harry și Meghan Markle în celebrul interviu acordat moderatoarei Oprah, noua carte publicată schimbă cu totul situația.

Cartea scrisă de Valentin Low vorbește, pe larg, despre presupusele țipete ale soției Prințului Harry. Pasaje din carte vorbesc de faptul că reacțiile acesteia i-au debilitat foștii ei angajați.

„Erau o mulțime de oameni distruși. Femeile tinere erau distruse de comportamentul lor.”, a afirmat o persoană din interior pentru Valentine Low.

Low descrie un presupus incident între Meghan Markle, în vârstă de 41 de ani și o tânără angajată. Conform acesteia încidentul s-a petrecut în fața altor colege.

„Nu îți face griji. Dacă ar exista literalmente altcineva pe care aș putea să-l rog să facă asta, l-aș ruga pe el în locul tău.”, i-ar fi spus Meghan Markle angajatei, cu care lucra.

Cartea scrisă de Valentine Low a dat deja naștere unor bârfe, și se pare că acesta este doar un fragment publicat până acum. Valentine Low a realizat reportaje despre familia regală timp de peste 25 de ani.

Jurnalista vorbește cu mai multe persoane din interior care au lucrat în perioada de agitație de dinainte ca Harry și Meghan să aleagă să iasă din familie.

Care a fost cearta care a schimbat totul între Prințul William și Meghan Markle?

Când s-a alăturat pentru prima dată familiei, Meghan Markle s-a integrat perfect, scrie Low. A fost plăcută de Will și de Kate și a ieșit bine în evidență. Chiar și Lordul Șambelan, Earl Peel a depus mărturie în acest sens.

Dar lucrurile s-au schimbat rapid. Harry și Meghan au început să se simtă nesprijiniți de personalul lor. Autoarea spune că Harry i-ar fi acuzat pe cei care nu erau de acord cu el de „sindromul palatului”.

Când personalul s-a plâns de modul în care era tratat, Meghan ar fi răspuns: „Nu este treaba mea să cocoloșesc oamenii”.

Au existat neînțelegeri între Harry, Meghan și staff încă din 2017

În unele dintre cele mai explozive afirmații din carte, foști colaboratori dezvăluie că atât cu Harry, cât și cu Meghan nu erau tocmai să lucreze.

Extrasul prezintă citate de la foști colaboratori care îi numesc „bătăuși scandaloși” care „au distrus oamenii”. Unele dintre aceste afirmații au fost, de asemenea, evocate într-un articol pentru The Mirror în 2018.

Articolul apărea în urma demisiei asistentei personale a lui Meghan, Melissa Touabti:

„Slujba ei era foarte presată și, în cele din urmă, a devenit prea mult. A suportat destul de multe. Meghan i-a cerut foarte mult și a sfârșit prin a o face să plângă… Melissa este o profesionistă desăvârșită și este fantastică în meseria ei, dar lucrurile au ajuns la un punct critic și a fost mai ușor pentru amândouă să meargă pe drumuri separate.”, declara o sursă pentru ziar.

Cu toate acestea, unele dintre afirmațiile de hărțuire prezentate în extras au fost deja infirmate. În februarie 2021, avocații ducesei de Sussex au negat afirmațiile potrivit cărora cei doi ar fi intimidat un fost membru senior al personalului, Sam Cohen, spunând că cei doi au fost întotdeauna recunoscători pentru sprijinul și dedicarea lui Cohen. „Ea rămâne foarte apropiată de duce și ducesă”, au declarat avocații.