Ceaiul cu zeci de beneficii secrete pentru sănătate. Toți românii trebuie să îl consume zilnic

O cură susținută de urzici, luate sub diferite forme, are acțiuni favorabile pe o paletă largă de afecțiuni maladive: digestive, genitale, renale, pulmonare, cardiovasculare, reumatismale. Urzicile sunt populare în special primăvara, când umplu piețele în căutarea iubitorilor ce le apreciază pentru textura unică și gustul proaspăt, dar sunt folosite pe tot timpului anului sub formă de infuzie.

Beneficiile ceaiului de urzică

În bolile digestive, urzicile previn și combat gastritele hiperacide, cauzate de abuzul de tutun și cafea. Previn și cancerul gastric – stimulează secrețiile gastrice, pancreatice și intestinale. Intervin benefic în hepatite, litiază biliară, ciroză și ascită. În indigestii sau constipații ușoare, în diareele sau în cele provocare în caz de tuberculoză, dezinterie, enterite acute și cronice, puteți lua o linguriță de pulbere de rădăcini cu 15 minute înainte de mese. Urzica combate hemoragiile digestive ușoare. Se iau 4-6 linguri de pulbere de frunze uscate pe zi. De asemenea, inhibă dezvoltarea paraziților intestinali.

În afecțiunile rinichilor, preparatele din urzică au eficacitate în calculoze și infecțiile renale. Totodată, vindecați retenția urinară și uremia printr-o infuzie de frunze, de rădăcini de urzică, consumând un litru de ceai pe zi, în locul apei potabile. Puteți reduce procentul de uree, acid uric și creatinină de asemenea cu ajutorul ceaiului de urzică.

Intervine în cistite, în incontinența urinară sau în prostatică dacă vă administrați câte 20 de picături de tinctură de trei ori pe zi, în cură de trei-patru săptămâni. Suferinzilor de gută le provoacă diureză datorită prezenței flavonoidelor. Tinctura de urzici dă rezultate bune în caz de arterită.

Efecte:

menține sănătatea căilor urinare;

gestionează glicemia;

previne apariția afecțiunilor cronice;

remediu pentru inflamații, artrită și durere;

fluidifică sângele și îmbunătățește activitatea cardiacă;

diuretic natural;

rezultate benefice asupra pielii;

întărește sistemul imunitar și oferă energie.

Cum prepari ceaiul?

Dacă folosești frunzele proaspete, poți prepara ceai de urzică respectând raportul de două de apă pentru fiecare cană de frunze. Adaugă apă peste frunzele de urzică, lasă să fiarbă, oprește focul și lasă amestecul la infuzat timp de cinci minute. Ulterior, strecoară decoctul și adaugă un pic de miere, scorțișoară sau îndulcitor, după bunul plac. Începe prin a bea doar o ceașcă de ceai de urzică, pentru a te asigura că nu ai nicio reacție la acesta.