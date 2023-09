Cea mai sexy jurnalistă, primul interviu după ce a născut: ”Eram în panică”. Imagini în postura de mămică GALERIE FOTO

Este una dintre cele mai frumoase jurnaliste sportive și se iubește cu portarul lui Newcastle, Loris Karius. Cei doi au devenit părinți pentru prima dată în luna august, iar celebra mămică a oferit primul interviu după ce a născut.

Una dintre cele mai cunoscute și sexy jurnaliste sportive din Italia a născut pe 16 august, chiar de ziua ei, după ce pe 24 martie anunțase că este însărcinată. Ea a adus pe lume o fetiță pe care a numit-o Aria. Celebra jurnalistă trăiește o frumoasă poveste de dragoste din octombrie 2022 cu portarul german al lui Newcastle, Loris Karius.

Diletta Leotta a acordat primul interviu după naștere și a povestit ce a trăit când a aflat că e gravidă și cum a trăit perioada de sarcină. Aceasta a dezvăluit că era Ajunul Crăciunului când a descoperit că este însărcinată.

”Era în ajunul Crăciunului și eram în Catania, unde am crescut, și în timp ce luam prânzul cu prietenii mei, am băut o bere și m-am gândit: ce gust oribil, și imediat mi-am spus că aici e ceva în neregulă. Așa că am cumpărat testul, a ieșit pozitiv și a fost un șoc total.

Am trăit un moment de bucurie, apoi frică, apoi imediat mi-am spus: și acum ce fac? Reacția lui Loris a fost lucrul care m-a ajutat cel mai mult: eram pe un video call, el era în Anglia. Eu eram în panică, el era foarte calm, foarte fericit. Nu cred că am vorbit, nu am putut. I-am arătat testul. Sper să fiu o mamă bună. Fără să renunț la mine”, a spus Diletta Leotta pentru Corriere della Serra.