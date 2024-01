Cea mai puternică femeie din România are 10 miliarde de euro pe mână, dar puțini o știu. Conduce o companie căreia orice român i-a trecut pragul

Cea mai puternică femeie din România are 10 miliarde de euro pe mână, dar nimeni nu știe detalii despre ea. Este vorba despre Christina Verchere, CEO OMV-Petrom. Aceasta are o carieră de peste 20 de ani în una dintre cele mai mari companii din industria de petrol şi gaze. Ce salariu încasează lunar?

Cariera Christinei Verchere este una impresionantă. Prima dată a ocupat numai posturi de conducere în Marea Britanie, SUA, Canada şi Indonezia. În plus, între 2014 şi 2018 a fost preşedinte regional al British Petroleum pentru Asia-Pacific, având sediul în Jakarta, Indonezia.

În anul 2018, Christina Verchere s-a mutat în România. La începutul lui 2023, ea a primit un nou mandat de patru ani la conducerea companiei OMV Petrom, în funcțiile de Director General Executiv și Președinte al Directoratului.

Recent, ea a anunțat că OMV Petrom şi Romgaz vor extrage 100 de miliarde de metri cubi de gaz din Marea Neagră în următorii ani. În acest fel, România va fi cel mai important producător de gaze din Uniunea Europeană.

Christina Verchere are și un salariu pe măsură! Ea încasează de 10 ori mai mult decât președintele României. În 2022, șefa OMV Petrom a avut un salariu brut de 415.000 euro, aproximativ 35.000 de euro pe lună.

Ea publicase și un raport cu privire la remunerarea conducerii aferent anului 2022, pe care investitorii îl puteau accesa la secţiunea AGA.

“În plus faţă de componentele remunerării indicate mai sus, membrii Directoratului primesc beneficii în natură, inclusiv maşină de serviciu şi asigurare pentru accidente. Pentru angajaţi străini, au fost convenite indemnizaţii suplimentare (de ex. cazare). Pentru anul financiar 2022, au fost plătite următoarele beneficii în natură: Christina Verchere: 581 euro; Alina Popa: 363 euro; Radu Căprău: 363 euro; Franck Albert Neel: 366 euro; Christopher Veit: 1.400 euro. Membrii Directoratului angajaţi din străinătate primesc o compensaţie pentru planurile de pensie anterioare, în sumele următoare: Christina Verchere: 248.500 euro; Frank Albert Neel: 120.000 euro; şi Christopher Veit: 191.239 euro”.

La toate aceste sume se adaugă o indemnizaţie de 20%, aplicabilă, cu titlu temporar, tuturor contractelor de muncă în vederea compensării transferului contribuţiilor de asigurări sociale de la angajator către angajat pe baza modificărilor fiscale introduse prin OUG nr. 79/2017, potrivit Petrom.