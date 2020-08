Cea mai proastă veste la început de an școlar. Ludovic Orban a încercat inutil să evite un scandal

Școala începe pe 14 septembrie pe răspunderea părinților. Elevii au și ei de respectat zeci de reguli, unele imposibile, în timp ce promisiunile autorităților scad de la o zi la alta. Statul nu mai poate achiziționa toate cele 250.000 de tablete pentru școlari, ci doar 70-80.000. Premierul Ludovic Orban va schimba conducerea ONAC.

La două luni de la închiderea școlilor și trecerea la cursurile online, Guvernul venea cu măsuri pentru copiii care nu au avut cum să învețe la distanță. Orban anunța atunci că 250.000 de școlari cu situații dificile vor primi de la autorități tablete conectate la Internet ca să poată învăța.

Acum, prim-ministrul Orban anunță că va schimba conducerea Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate (ONAC), în contextul în care autoritățile centrale au constatat că nu pot finaliza licenția derulată prin ONAC privind achiziția a 250.000 de tablete. Șeful Executivului spune că Guvernul a creat cadrul legal pentru ca achiziții de tablete ori materiale sanitare pentru unitățile de învățământ să poată fi făcute de autoritățile locale și de școli, urmând a fi decontate din fonduri europene.

„O vom schimba, o vom schimba. Acuma eu nu am vrut să umblu la baza de achiziții, că ieșea imediat scandal. Președintele ONAC este președintele pe care l-am găsit în funcție. (…) Trebuie un motiv ca să iei o astfel de decizie. Aici a existat foarte multă, după părerea mea, obtuzitate și prea, cum să spun, o rigoare excesivă în derularea procedurii, a durat prea mult. O să achiziționăm, până la urmă, 70-80.000.

Dar ne-am gândit la lucrul ăsta. Noi am prevăzut, am dat Ordonanță de Urgență care este în vigoare, am mobilizat resurse financiare din fonduri europene, 175 de milioane de euro, care sunt dedicați strict cheltuielilor pentru deschiderea școlilor.

Noi vom deconta autorităților locale sau școlilor orice achiziție care este făcută, avem o sută de milioane de euro pentru tablete, se pot achiziționa 500.000 de tablete, avem 50 de milioane de euro pentru materiale, echipamente de protecție pe care de asemenea le vom deconta autorităților locale”, a spus premierul despre schimbarea conducerii ONAC.