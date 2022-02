Cel mai performant studiu cu raze X arată impactul fatal al virusului SARS-CoV-2 asupra organismului. Transformările șocante observate la plămânul unui pacient mort de Covid-19

Cea mai revoluționară tehnică de scanare cu raze X din lume a reușit să demonstreze efectele negative provocate de infecția COVID-19 asupra organismului. Razele x folosite cu ajutorul celui mai performant aparat, similar computerului tomograf, oferă imagini extrem de detaliate ale organelor, având șansa să revoluționeze studiul anatomiei umane. Din cauza multor necunoscute oferite de pandemia de Covid-10, mai mulți cercetători au analizat ce transformări au loc în corp, odată ce virusul SARS-CoV-2 începe să acționeze. Din păcate, concluziile la care au ajuns sunt mai triste decât ne imaginam.

În urmă cu doi ani, oamenii de știință și-au atins limitele cu privire la aparatura performantă pe care o foloseau până atunci pentru a analiza diferite organe ale oamenilor și au simțit nevoia de o evoluție din punct de vedere al performaneței scanerelor folosite. Astfel, odată cu începutul pandemiei, palenteologul și cercetătorul, Paul Tafforeau, a fost însărcinat să găsească o soluție pentru a produce un asemenea aparat, capabil să vizualizeze corpul omenesc cu o precizie mult mai mare decât până acum. Așa a luat naștere proiectul „Atlasul Organelor Umane”, bazat pe scanarea cu cele mai strălucitoare raze x, care le-au permis oamenilor de știință să obțină imagini ale întregului organ, oferind o vedere celulară a regiunilor de interes.

Astfel, în urma muncii depuse pentru a crea proiectul „Atlasul Uman” a rezultat a fost o compilație de scanări CT ale organelor noastre cu o precizie fără precedent. Un set de imagini 3D, printre care s-a putut observa plămânul unui pacient care a murit de Covid-19. Cu ajutorul acestei noi tehnologii, cercetătorii au putut studia modul în care boala a întrerupt oxigenarea sângelui.

Doi patologi germani cu experiență vastă în bolile pulmonare, care bănuiau că infecția cu Covid-19 nu este una clasică, ci ar putea avea efecte nebănuite, au devenit imediat interesați să analizeze organele pacienților Covid-19 și modul în care infecția afectează saturația de oxigen din sânge.

Oamenii de știință germani au presupus că infecția cu Covid-19 ataca direct vasele de sânge din plămâni. Pentru a-și testa ipoteza, aceștia au injectat rășină în mostre de țesut și le-au dizolvat în acid, reacție care le-a permis să analizeze modul în care s-au format, cât și starea vaselor de sânge ale pacientului Covid-19 decedat.

Folosind o tehnică mai puțin revoluționară, cei doi medici au analizat organele și vasele de sânge atât ale pacienților răpuși de infecția Covid-19, cât și a celor care au murit din alte cauze. În cazul primei categorii, cercetătorii au observat că cele mai mici vase de sânge din plămâni au fost distorsionate și remodelate, trângd concluzia că această infecție nu este direct legată doar de o afecțiune respiratorie, cât și de una vasculară.

Conștienți de faptul că aceste concluzii nu pot fi lăsate în acest stadiu, cei doi cercetători s-au dus la Grenoble, acolo unde au ajuns în laboratorul în care Paul Tafforeau folosea acceleratorul de particule care permitea electronilor să circule cu viteza luminii, și care împreună cu o serie de magneți, au produs cele mai clare raze X din lume.

Ajunși acolo, cercetătorul Paul Tafforeau a scanat lobul pulmonar stâng al unui bărbat de 54 de ani, care murise din cauza COVID-19, adus de Ackermann și Jonigk din Germania. Inițial, calitatea imaginilor nu a fost pe măsura așteptărilor lui, însă restul colegilor său au fost extrem de încântați.

„Când am văzut prima imagine, în e-mailul pe care l-am trimis tuturor celor din proiect a fost să îmi cer scuze, şi le-am scris: am eșuat, nu am putut să am scanări de înaltă calitate. Tocmai le-am trimis două poze care, pentru mine, au fost proaste, dar pentru ei au fost excelente.”, a explicat acesta.