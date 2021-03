Cea mai mare supărare a Roxanei Ghiță. Ce a spus Războinica după ce a revenit în țară

”Survivor România” a mai rămas fără un concurent, după mai multe accindetări și un verdict dat de medici. Roxana Ghiță, cea care a fost nevoită să renunțe la competiție, s-a întors în țară din Republica Dominicană, foarte supărată.

Toți concurenții de la ”Survivor România” atunci când s-au îmbarcat pentru Republica Dominicană, știau că există riscuri mari de accidentări. Într-o astfel de situație a fost și Roxana Ghiță, fostă membră a ”Războinicilor”. Din păcate vedeta a trebuit să renunțe la show, după mai multe accindetări și după ce medicii i-au dat verdictul. Ajunsă în țară tânăra a fost întâmpinată la aeroport de familie, cu flori, urale și îmbrățișări.

Numai că Roxana Ghiță este supărată de faptul că a fost nevoită să-și abandoneze colegii de echipă. În locul acesteia va veni un nou concurent, dar asta nu diminuează cu nimic drama trăită de Roxana în cadrul show-ului. Printre multele lucruri care i-au lipsit cât a fost plecată, a fost șofatul, dar și dorul de familie. În afară de asta, fosta concurentă, Roxana Ghiță, regretă plecarea din competiție. D altfel a și recuoscut aceste lucruri atunci când a coborât din avion.

Acum nu pot să spun că regret în așa mare măsură că am părăsit competiția pentru că m-am întors la dragoste și nu e nimic mai frumos ca iubirea pe pământul ăsta. Nu mai am cuvinte, sunt șocată!” , a declarat Roxana Ghiță .

Majoritatea celor care participă la un astfel de show ajung să-și testeze limitele și până unde pot merge. Roxana Ghiță, de altfel una dintre cele mai iubite concurente, a făcut exact același lucru. Și-a asumat de la bun început riscurile și și-a testat capacitățile și rezistența.

Din păcate, numeroasele accidentări i-au determinat pe medici să-i impună retragerea din competiție, riscurile fiind deja mult prea mari. În declarația dată la sosirea în țară Roxana și-a expirmat și micile frustrări, referitoare la competiție, declarând:

”Pot să spun că până să pășesc aici am regretat foarte mult. Mă simt frustrată și ofticată, dar am uitat ce oameni dragi am acasă și cât de mult te iubesc și mă iubesc și ei pe mine.”, a mai spus fosta concurentă.