Cea mai mare reuşită a unui grădinar. A crescut o lămâie uriaşă, ce cântăreşte peste două kilograme

O familie de grădinari a devenit cunoscută în întreaga lume datorită dimensiunilor gigantice ale unei lămâi, pe care a crescut-o cu drag. La început, în momentul în care a fost cultivat fructul, nimeni din familie nu bănuia că se va transforma într-un „monstru”, ce cântăreşte peste două kilograme. Acum, lămâia uriașă are lungimea unui antebraț. Cum arată interiorul fructului neobișnuit.

Entuziasmul pentru grădinărit a atins noi culmi. O familie din Australia de Vest a devenit vedetă după ce, în spațiul public, au apărut poze cu o lămâie uriașă. Lămâia pe care o cultivase nu s-a mai oprit din crescut, ajungând să aibă dimensiuni ireale. În prezent, fructul cântărește aproape 2,6 kilograme și este de lungimea unui antebraț.

Chef Melissa Palinkas a publicat fructul ”monstru” pe Instagram, săptămâna trecută, punând citricul uriaș lângă o lămâie obișnuită. Din poză reiese că fructul de dimensiuni spectaculoase are aproape aceeași lungime ca și antebrațul ei!

Potrivit lui chef Palinkas, care locuiește în Australia de Vest, mega-lămâia a fost cultivată de un cuplu local, în luna iunie. Intrigată de dimensiunea fructului neobișnuit, femeia a folosit citricul primit în dar pentru o salată de lămâie cu dovlecei și măsline verzi.

În momentul în care a tăiat fructul neobișnuit, chef Melissa a observat că pulpa avea dimensiuni reduse. Coaja lămâii era foarte groasă, iar mijlocul dulce, fără pic de amărăciune. Interiorul fructului seamănă cu pulpa unui pomelo. Lămâia face parte din categoria Ponderosa.

„Am tăiat lămâia și am făcut câteva cercetări. Când am căutat pe Google după lămâie gigantă, am descoperit că este o lămâie Ponderosa, originară din Amalfi. La fel ca o lămâie Cedro pe care am folosit-o înainte, fără suc.”, a explicat chef-ul.