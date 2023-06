Cea mai mare nebunie pe care a făcut-o Liviu Vârciu, pe vremea L.A.: „Am făcut o podea de bani” VIDEO EXCLUSIV

Liviu Vârciu și Adrian Zainea, componenții trupei L.A., au făcut show joi seara, la Unica Urban Party, unde au cântat hiturile care le-au adus celebritatea în urmă cu peste două decenii. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, cei doi artiști ne-au povestit că erau colegi de liceu când au înființat trupa care le-a adus succesul peste noapte. Cea mai mare nebunie pe care a făcut-o Liviu Vârciu?

Cea mai mare nebunie pe care a făcut-o Liviu Vârciu

Liderul bandului, Liviu Vârciu, ne-a spus cum împărțeau banii, mărturisindu-ne că atunci nu le dădeau prea mare importanță. Drept dovadă, una dintre nebuniile făcute în acea perioadă, a fost să își arunce banii câștigați timp de 3 luni în holul unui hotel din Timișoara, unde au făcut o podea de bani. Relația lui Liviu cu banii s-a schimbat de când are copii.

Liviu Vârciu a savurat și savurează succesul alături de trupa L.A., dar și singur, el jucând în filme și fiind implicat în diverse proiecte TV. În momentul de față, prioritari în viața lui sunt cei 3 copii: Carmina, din relația cu Ami Teiceanu, și Anastasia și Liviu Matei, pe care îi are cu actuala parteneră, Anda Călin, el investind în ei și în educația lor.

Playtech Știri: Cum e atmosfera de la concertele voastre față de începuturi, când erați în vogă în anii 2000?

Liviu Vârciu: Nu putem să spunem noi cum e atmosfera, dar îi mulțumim lui Dumnezeu, am cântat tot timpul cu ușile închise, am avut public tot timpul, ne-au apreciat fanii noștri, s-au distrat alături de noi și din punctul ăsta suntem norocoși.

Ce vârstă aveați când ați înființat trupa LA?

Liviu: Eram mici, aveam 16 ani, Adi 17 ani.

Adrian: 17 ani.

Liviu: Eram mici, eram la liceu la CFR.

Colegi de clasă?

Adrian: Nu de clasă, de liceu.

Cum v-ați cunoscut? Cui i-a venit ideea să faceți trupă?

Liviu: Eu cântam cu Oache, cel slăbuț din trupa noastră și cu Claudia, o prietenă de-a noastră, pentru că stăteam în aceeași scară de bloc. Adi stătea la o stație de troleu, cam în același cartier. Și la liceu ne-am întâlnit toți și noi căutam o voce masculină să fim 3 band boy, nu voiam să avem nicio fată. Și atunci l-am cunoscut pe Adi și cu el am început să cântăm, voiam noi să cântăm hip hop și până la urmă am dat-o la Costi Ioniță cu “Femeia”. O s-o cântăm, este prima noastră piesă în seara asta.

Adrian: Făceam repetiții pe negativele trupei Exotic la început, aveau 3 negative, la Claudia în bucătărie.

Liviu Vârciu: “Se împărțeau banii cam egal că eram 4 inși cu impresarul”

Ați avut vreodată discuții legate de bani? Cum îi împărțeați?

Liviu: Niciodată nu am avut discuții despre bani, am fost 3 inși, împărțeam, părți egale, rămânea un 3,3 %, nu rămânea că îi lua Lucian Mitrea, împărțeam în 4.

Adrian: Îi lua el pe toți. (râde)

Liviu: De aceea și-a făcut și blocuri (râde). Noi îi dădeam lui Mitrea că a fost și șoferul nostru și impresarul nostru, se împărțeau cam egal că eram 4 inși cu impresarul. Dar nu, noi de asta am și pierdut foarte mult la viața noastră, pentru că la noi nu au contat deloc banii. Noi voiam să ne auzim piesele în piețe, să ne auzim piesele la terase, să cântăm, nu aveam prea mult cu banii, că nici nu am avut.

Adrian Zainea: “Nu am ținut dușmănie niciodată unul cu celălalt”

Când ați început să aveți succes, cum l-ați gestionat? Deodată v-ați trezit celebri.

Liviu: Nu am gestionat!

Adrian: Cred că asta a fost și frumusețea, ne-am trezit cu caseta pe tarabă, erau casete atunci, nu erau CD-uri. Aș vrea să văd un tânăr de 12-13 ani cum ascultă o casetă acum, sincer!

Mai aveți vreo casetă amintire?

Avem.

De-a lungul timpului, v-ați certat vreodată?

Adrian: Certuri din astea așa, da, dar nu am ținut dușmănie niciodată unul cu celălalt.

Liviu: Noi am copilărit împreună, am crescut împreună, am dormit împreună, ne mai certam ca frații, dar niciodată să ținem dușmănie sau să nu vorbim o zi. Nu vorbeam 3 minute, te înjuram și după aceea: haide, bă, dă-i drumul, hai să vedem ce facem!

Liviu Vârciu: “Ne-am aruncat banii pe care îi câștigasem în 3 luni”

Cea mai mare nebunie pe care ați făcut-o de-a lungul timpului?

Liviu: Am făcut multe. La Timișoara am închiriat un etaj la un hotel și ne-am aruncat toți banii pe care îi câștigasem în vreo 3 luni de zile în turnee și am făcut o podea de bani așa, Dan Negru era pe vremea aia prezentator și a venit și când a văzut, cred că de acolo are el bani de blocuri. Pentru că nu puneam preț și era un dezmăț total pe holul hotelului. Asta a fost o nebunie care îmi vine mie în minte acum, dar au fost foarte multe.

Care a fost momentul în care ai devenit mai econom, când ai început să strângi bani și să nu îi mai arunci așa în stânga în dreapta?

Au venit copiii. Și când au venit copiii, nu mai sunt eu important, ci ei. Și am zis că dacă investesc în ceva, vreau să investesc în copiii și în educația lor și atunci s-a închis.

Liviua Vârciu: “Nu am fost niciodată un tată exemplar”

Cum ești ca tată? Ți-ai imaginat vreodată că o să ai 3 copii?

Nu, niciodată. Nu știu dacă sunt un tată exemplar, nu am fost niciodată, dar știu că voi fi tot timpul lângă copiii mei orice s-ar întâmpla!

Video: Daniel Bălan