Cea mai mare dorință a Corneliei Catanga. Ce își dorea de la fiul ei

Regretata cântăreață de muzică lăutărească, Cornelia Catangă are un fiu pe care își dorea extrem de tare să-l vadă la casa lui. Alexandru, fiul său și al lui Aurel Pădureanu, se afla într-o relație serioasă cu o tânără din America, iar planurile pentru a-și forma o familie sunt pe cale de a se îndeplini.

Fiul Corneliei Catangă se afla în curs de pregătiri de nuntă, după ce și-a găsit aleasa în America. Acesta își dorea foarte mult să aibă o familie acolo, unde se afirmase și pe plan professional. Cântăreața de muzică lăutărească nu-și încăpea în piele de fericire știindu-și băiatul în vârstă de 23 de ani realizat și iuit în sânul unei familii frumoase.

„Alina are o altă profesie, nu e artist, e din America, născută la New York! O să vină luna viitoare în Bucureşti! Şi apoi va urma să ne cununăm şi să ne întoarcem în America. Că acolo este şi visul meu să îmi urmez cariera artistică. Am cântat în faimosul club din lume la „Blue Note”, invitat de cel mai mare trompetist din lume, Arturo Sandoval.

Mama şi tata sunt extraordinar de fericiţi. Sunt în ţară de la Crăciun, am petrecut sărbătorile aici, dar mor de dorul iubitei mele!”, declara în urmă cu ceva timp Alexandru Pădureanu pentru click.ro.