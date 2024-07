Cea mai instagramabilă plantă din Grecia, apare în toate pozele turiștilor. E superbă, însă abia acum află ce este floarea de hârtie

Turiștii care merg în Grecia profită de tot ce le oferă această țară și surprind în fotografii tot felul de peisale și detalii. Una dintre cele mai fotografiate plante de pe insulele grecești este floarea de hârtie, denumită așa datorită texturii florilor și frunzelor.

Ce este floarea de hârtie, cea mai fotografiată plantă din Grecia

Peste tot pe unde mergi în Grecia observi plante ornamentale imense, în ghiveci sau plantate direct în pământ, de o frumusețe aparte. O astfel de floare, pe care nu ai cum să o ratezi dacă ești turist, este floarea de hârtie, o plantă cu flori abundente, de culoare roz sau mov, care se încadrează perfect în orice peisaj.

Mai este cunoscută și după denumirea științifică, respectiv Bougainvillea, și are un aer exotic, astfel că se face remarcată în orice spațiu. Planta provine din regiunile tropicale, mai exact din America de Sud, dar s-a răspândit peste tot în lume. Florile colorate, voluminoase, și frunzișul bogat o fac să fie atât de populară.

Un detaliu interesant legat de această plantă este că floarea propriu-zisă este mică și albă, dar este înconjurată de frunze care și-au modificat structura și culoarea și au devenit roz sau mov, roșu sau violet. Este o plantă cățărătoare, care se dezvoltă rapid și poate decora terase, balcoane, ziduri sau garduri.

Cum se poate cultiva în ghiveci

Floarea de hârtie are nevoie de anumite condiții pentru a crește și a înflori. Are nevoie de mult soare, motiv pentru care o poți plasa în cele mai însorite zone din curte sau de pe terasă, precum și de un sol care să dreneze bine apa. Este o plantă care iubește seceta și rezistă bine fără apă, însă are nevoie să fie udată mai des în perioadele de creștere.

Această plantă este utilizată din timpuri străvechi nu doar pentru rolul ei decorativ, ci și ca remediu naturist pentru diverse probleme. Se crede că această floare are proprietăți antiinflamatoare, motiv pentru care infuzia făcută din ea se folosea pentru a trata anumite probleme precum tusea seacă, calmarea iritației și reducerea inflamației.

Pentru a prepara ceai din această floare, ai nevoie de o mână de flori uscate, o cană de apă fiartă și lămâie și miere după gust. Se pune apa fiartă peste flori, se acoperă cu un capac și se lasă la infuzat 5-10 minute. Se strecoară infuzia și se consumă ceaiul ca atare sau cu zeamă de lămâie și miere, pentru un gust mai plăcut.