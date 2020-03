Cea mai în vârstă angajată din România. Bunica Sofia are 84 de ani și muncește la o grădiniță

Bunica Sofia, ajunsă la vârsta de 84 de ani, încă face curățenie şi are grijă de copiii din localitatea gorjeană Motru, bătrânica fiind sărbătorită, 8 Martie, și răsplătită cu flori, ciocolată și cântece de micuții de la grădinița Leurda, unde lucrează.

Povestea bunicuței Sofia este emoționantă, fiind cea mai în vârstă angajată a Inspectoratului Şcolar, la grădinița din satul Leurda, unde, și perioada vacanțelor, merge și face curat. Anul trecut, în luna aprilie, a fost concediată iar apoi reangajată, în urma reacţiei de indignare din partea comunităţii. Bunica Sofia declara atunci că va mai lucra până la vacanța de vară, răzgândindu-se, ulterior, și rămânând în mijlocul copiilor.

„Mai rămân să lucrez la grădiniță. Dacă vor găsi pe altcineva, voi da în primire. Am luat această hotărâre pentru copii. Și în vacanță merg, mai fac curat prin curte, nu pot să stau așa. Mai vin copiii să se joace, trebuie să am grijă să nu spargă geamurile. Trebuie să dau cu sapa la flori, să fie frumos pe afară. În septembrie, când începe școala, am auzit că începe pe 9, înainte ștergem geamurile, facem curat peste tot, în interior. Focul îl facem din octombrie. Copiii sunt bucuroși, ei pe mine mă cunosc, m-au rugat părinții, copiii, să rămân. Și eu vreau. Cu ei m-am învățat de atâția ani, 41 de ani de când lucrez cu ei. Ziua mea este pe 5 noiembrie și vreau să sărbătoresc cu copiii, le aduc suc, bomboane. Sunt sănătoasă”, spunea bunicuț la momentul respectiv.