Cea mai ieftină mașină scoasă la licitație de ANAF, în ianuarie. Cum o poți cumpăra

ANAF – Agenția Națională de Administrație Fiscală – a publicat lista cu mașinile confiscate în urma executărilor silite. Autoturismele sunt vândute de Administrația Județeană a Finanțelor Publice din mai multe județe din țară, prin licitație publică. Află și tu care a fost prețul celui mai ieftin autovehicul scos la vânzare de ANAF în prima lună a anului 2020, potrivit Impact.ro.

Cea mai ieftină mașină scoasă la licitație de ANAF, în ianuarie

În ianuarie 2020, ANAF a scos la vânzare o gamă largă de autoturisme, care au fost confiscate de la rău-platnici. Astfel că, cei interesați să cumpere, au avut de unde să aleagă. Prețul autoturismelor a pornit de la sume acceptabile și a urcat la sume fabuloase. Iată care a fost cel mai mic preț și despre ce mașină a fost vorba.

Pe data de 20 ianuarie, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice – București, a scos la vânzare o mașină Mercedes Benz ML, an de fabricație 2007, pe motorină, culoare neagră, a cărui preț a fost de 18.708 lei, fără TVA. Printre autoturismele scoase la licitație s-a mai numărat și un Audi A8, an de fabricație 2006, pe motorină, tot de culoare neagră, al cărui preț a fost de 17.504 lei, fără TVA. Cu toate acestea, cea mai ieftină mașină vândută a fost o Skoda Octavia neagră, an de fabricație 2004, pe motorină. Mai exact, autoturismul a costat doar 4.436 lei, fără TVA, scrie Impact.ro.

Mașini ieftine

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice – Braşov, a organizat însă licitația pe data de 15 ianuarie, iar cel mai scump autoturism a fost un W Transporter Caravelle din anul 2006, al cărui preț a ajuns la 16.981 lei fără tva.

La Cluj, licitația a avut loc pe data de 16 ianuarie. Printre autovehiculele care au fost scoase la licitație s-a numărat și un Dacia Dokker din anul 2014 – având un preţ de pornire de la 14.025 lei, fără tva, dar și un VW Passat din anul 2011, în valoare 21.620 lei fără tva.

Pe data de 21 ianuarie, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice a scos la licitație în Galați nu mai puțin de două autoturisme: o limuzină Lincoln, cu an fabricaţie 2003 și capacitate cilindrică 4.601 cmc, pe benzină, în valoare de 23.387 lei, fără TVA, și un autoturism Dacia Logan, cu an fabricaţie 2011, capacitate cilindrică 1.149 cmc, benzină – 8.665 lei, fără TVA.

Mai mult decât atât, în Timișoara, licitația organizată de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice a avut loc în data de 29 ianuarie. Cel mai ieftin autoturism scos la licitație a fost un Mazda 5, cu an fabricaţie 2009, care a costat doar 7.691 lei fără TVA.