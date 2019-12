Cea mai frumoasă șoferiță de TIR din România le sucește mințile șoferilor. Ce veste a primit acum tânăra de 22 de ani

Ar putea da TIR-ul fără dubii pe câteva defilări de modă. Cum arată fata care a fost desemnată cea mai frumoasă șoferiță de camion din România, în urma unui concurs organizat pe Facebook.

Cea mai frumoasă șoferiță de TIR din România

Pe numele ei Mălina Elena Ghileschi a fost desemnată ”Cea mai frumoasă șoferiță din România”, în urma unui concurs organizat pe Facebook, potrivit Monitorul de Botoșani. Tânăra, în vârstă de 22 de ani, conduce un camion, unul din criteriile de participare la concurs fiind practicarea meseriei pe mașini de mare tonaj.

De altfel, Mălina și declară că nu se vede făcând altceva în viitor. Mălina a adunat peste 3.500 de voturi la concursul organizat de Ilie Matei – ”Omul Șoselelor”, o pagină dedicată șoferilor de TIR din țara noastră.

”Lucrez singură pe camion de 10 luni și nu mă văd făcând altceva în viitor”

Botosăneanca a terminat școala de șoferi pentru categoriile C și E și a obținut atestatul pentru transportul de marfă, iar din luna ianuarie a acestui an este șoferiță de TIR. Tânăra este logodită, iar alesul ei este, de asemenea, șofer de TIR.

„În luna ianuarie 2019, mi-am început cariera mea de șofer la firma germană Spedition Pflaum GmbH. Firma are foarte multe ramuri: distribuție de produse, distribuție de colete, transport de marfă dintr-o țară în alta etc. Logodnicul meu se afla aici de aproximativ un an jumătate și se ocupa cu aprovizionare magazinelor”, a mai spus Mălina.