Cea mai frumoasă plajă din lume nu e în Maldive sau Zanzibar. Pericolul pândeşte la fiecare pas, turiştii trebuie să fie cu ochii în patru

Nu știi unde să mergi în vacanță vara aceasta? Ei bine, iată care este cea mai frumoasă plajă din lume. Dacă te gândeai că o găsești în Maldive sau Zanzibar, află că destinația este cu totul alta. Pericolul pândeşte la fiecare pas aici, dar experiența merită din plin.

Plaja Palm Cove din nord-estul Australiei este o destinație de vis pentru iubitorii de soare, nisip fin și ape cristaline, deși poate fi întâmpinată uneori cu provocări neașteptate. Desemnată de revista de specialitate Condé Nast Traveller ca fiind cea mai frumoasă plajă din lume, această oază tropicală se remarcă prin cei doi kilometri de nisip alb și un decor pitoresc dominat de rânduri de palmieri.

Chiar dacă este recunoscută pentru frumusețea sa naturală impresionantă, plaja Palm Cove se află într-o zonă cunoscută pentru prezența crocodililor și pentru cicloanele tropicale care pot afecta regiunea. În ciuda acestor obstacole, plaja continuă să atragă turiști dornici să se bucure de farmecul său aparte și de peisajele spectaculoase.

Titlul de cea mai frumoasă plajă din lume este o recunoaștere a frumuseții sale naturale unice, care a reușit să înfrunte și să depășească provocările locale. Pentru localnici și pentru autoritățile locale, această distincție este o mândrie și o confirmare a valorii și atractivității incontestabile a plajei Palm Cove.

Primarul local, Terry James, subliniază că această destinație extraordinară merită titlul său prestigios datorită peisajului său pitoresc și al naturii sale neatinse. În ciuda incidenței crocodililor și a cicloanelor, plaja Palm Cove rămâne o bijuterie tropicală care își așteaptă cu brațele deschise vizitatorii să se bucure de frumusețea sa și de liniștea sa aparte.

A global travel magazine has confirmed what many locals already know to be true: Palm Cove is the best beach in the world. It beat the likes of Hawaii, Byron Bay and Indonesia for the top spot. https://t.co/XnBxGc8G1U @kristina_puljak #7NEWS pic.twitter.com/5Nmee0qugy

— 7NEWS Cairns (@7NewsCairns) March 5, 2024