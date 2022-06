Cea mai frumoasă grădină din România. Locul în care oamenii spun că se simt ca în Rai VIDEO

România are unele din cele mai frumoase peisaje din lume. Turiști de peste tot se adună an de an în diverse excursii sau vacanțe în câteva zone cunoscute de la noi din țară. Poate nici mulți români nu au văzut unele locuri spectaculoase, dar cu siguranță este un început pentru toate. Dacă nu te-ai decis încă unde să mergi în concediul de vară, ai mai jos o destinație pe care nu trebuie să o ratezi. Unde se află cea mai frumoasă grădină de la noi? Unii au asemănat-o cu un loc desprins din Rai. Iată detalii despre ea!

Cea mai frumoasă grădină din România: se simte ca în Rai

România are foarte multe locuri frumoase, dar mulți dintre turiști s-au convins care este destinația lor de vizitat de la noi după ce au văzut această grădină spectaculoasă. Mai exact, este vorba de I Giardini di Zoe.

Ea mai este cunoscută și sub numele de Grădina de la Banpotoc, unde natura împletește o poveste incredibilă. Chiar dacă ai vizitat de-a lungul vieții numeroase grădini botanice, ea te va surprinde și te va lăsa fără reacție.

Mulți turiști au remarcat echilibrul format acolo din copaci, unde fiecare e la locul lui, iar florile sunt parcă pictate. Pasionații de grădinărit cu siguranță pot înțelege munca din spatele tabloului superb creat de specialiști. Unii din cei care au vizitat deja aceste locuri au mărturisit că pare că s-au teleportat în Italia, Franța sau Belgia.

Povestea din spatele peisajelor: ,,am ceea ce am dăruit!”

Antreprenorul Giovanni Salvatelli a venit la noi în țară în anul 2003, moment în care nu iubea neapărat plantele sau natura. Afaceristul s-a simțit foarte bine aici și pentru asta a vrut să dăruiască ceva în schimb în semn de mulțumire.

Bărbatul a cumpărat un deal pe care înainte se aflau doar câțiva pruni sălbatici, unele vile neîngrijite și pustietate. Locul cumpărat reprezintă astăzi una din cele mai frumoase grădini de la noi. Suprafața ei amenajată este de aproape 4 ha, dar cea totală ajunge cu tot cu pepiniere la peste 7 ha.

“Am ceea ce am dăruit!”, a inscripționat aceasta în italiană pe unul din obiectele decorative din grădină.

Paradisul a fost compus în timp, moment în care bărbatul se relaxa în propria grădină și încerca să contureze proiectul lui de suflet cu care acum ne mândrim cu toții.

El a adus fântâni arteziene, vase, mese și bănci tocmai din Italia. Toate acestea au fost achiziționate de la anticariat, fiind recondiționate ulterior.