Cea mai frumoasă femeie de la Campionatul Mondial de Fotbal, o nouă apariție senzațională. Ce ținută „indecentă” a ales la meciul în care Croația a câștigat bronzul – GALERIE FOTO

Cea mai frumoasă femeie de la Campionatul Mondial de Fotbal nu a lipsit de la niciu un meci al Croației de la acest turneu final, așa că a fost în tribună și la duelul cu Maroc. A ales din nou o pereche de pantaloni mulați, dar a îmbrăcat și tricoul unui jucător din naționala lui Zlatko Dalic.

Cea mai frumoasă femeie de la Campionatul Mondial de Fotbal, titlu neoficial oferit de jurnaliștii de la The Sun, s-a aflat în tribune și la meciul din finala mică în care Croația a înfruntat Maroc. Europenii s-au impus cu 2-1 și au câștigat bronzul, dar și un bonus de 27 de milioane de dolari care va ajunge în conturile federației.

Revenind la Ivana Knoll, frumoasă croată a ales din nou o ținută sexy, așa cum a făcut la toate partidele. Frumoasa brunetă a ales o pereche de pantaloni de culoare roșie, mulați, jambiere albastre, dar a îmbrăcat și tricoul căpitanului Luka Modric.

Turneul final a fost și pentru naționala Croației, și pentru Ivana Knoll foarte profitabil. Frumoasa brunetă câștgă bani mulți din postările pe rețelele sociale și cum a ajuns să aibă pe Instagram 3,2 milioane de urmăritori este clar că tariful unei reclame va crește foarte mult. De remarcat faptul că populație Croației este puțin peste patru milioane.

Ivana s-a născut în Germania, la Frankfurt, unde a trăit în primii 8 ani, dar părinții sunt Croația Ea a studiat în Bosnia & Herțegovina, iar în anul 2016 a fost finalista la concursul Miss Croația. La turneul din Qatar a îmbrăcat mai multe ținute, considerate indecente de localnici, dar nu a avut probleme cu autoritățile, chiar dacă jurnaliștii îi transmitea cu riscă amenzi foarte mari.

Frumoasa croată a acordat mai multe interviuri, iar în unul dintre ele a dezvăluit că nu are cu ea haine care să-i acopere pieptul, genunchii și abdomenul. „Nu am primit reacții negative. Qatarezii și arabii au venit să facă poze cu mine, chiar și femeile au venit să se pozeze cu mine, în ținuta pe care am purtat-o la ultimul meci”, a spus în discuția cu celebrul jurnalist Piers Morgan.

Ivana nu a fost supărată când a auzit că unii localnici au spus că multe dintre ținutele ei sunt „indecente”.