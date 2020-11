Cea mai bună învârtită cu nucă. Rețeta perfectă de weekend

Nu știi ce să mai prepari pentru pofticioși în weekend? Învârtita cu nucă moldovenească va face ravagii! E simplă, extrem de gustoasă și îi va aduce până și pe cei mai mofturoși în jurul mesei. Ingrediente și modul de preparare.

Rețetă pentru învârtită cu nucă

Mâncarea moldovenească e pe placul celor mai mulți tocmai pentru că are gusturi specifice. Totul e gras, cuprins de ingrediente aparte și mirodenii și multe dintre preparate au la bază aluaturi precum rețeta pentru azi – învârtită cu nucă. Aluatul trebuie să fie pufos pentru ca el să fie aerat și să se îmbine bine cu textura nucii și cu mierea.

Unii o aseamănă cu o baclava mai neglijentă, mult mai ușor de făcut și aproape de stilul culinar românesc. Nu trebuie să ai îndemânare extraordinară în bucătărie și nici să excelezi la capitolul aspect, pentru că ea va crește și își va face treaba singură. Trebuie doar să respecți pașii întocmai și să nu-ți fie frică să frămânți puternic aluatul, ulterior să-l lași la dospit și să pui ingrediente din belșug. E garantat că o să ai parte de oaspeți care se vor linge pe degete.

Ingrediente

aluat dospit pentru placinta

4-500 g de miez de nuca

2-300 g de zahar

50 g de unt topit

coaja de lamaie si portocala rasa

vanilie

Ce pași trebuie să respecți?

Mod de preparare

Miezul de nuca il macinam. Peste el adaugam zaharul si aromele si amestecam totul foarte bine, pana obtinem o consistenta relativ uniforma.

Presaram blatul de lucru cu faina si impartim bucata de aluat dospit in mai multe bucati. Eu l-am taiat in 6, e mai usor de lucrat.

Intindem foaia, o stropim cu unt si presaram din belsug cu miez de nuca.

Rulam foaia usor, de la o margine spre cealalta si cu atentie sigilam capetele, ca sa nu curga umplutura, apoi ii dam forma de melc.

Ungem tava pe care o vom folosi din belsug cu unt si punem prima bucata in mijloc.

La fel vom face si cu restul foilor, le rulam si apoi le punem in tava de copt, in jurul celei puse in mijloc.

O lasam la dospit 30 de minute, apoi o ungem deasupra cu un galbenus de ou batut.

O punem la cuptor la 180 de grade, temperatura sus-jos, foc mediu la cuptoarele pe gaz, pentru 40-50 de minute.

Imediat dupa ce o scoatem din cuptor o ungem deasupra cu un sirop facut dintr-o lingura de miere si o lingura de apa. (Sursa: poftă -bună.com)