Ce meserie ar alege Ramona Păun dacă nu ar prezenta știrile sportive. Domeniul neaşteptat care o atrage: „Ar fi interesant să încerc”. EXCLUSIV VIDEO

Ramona Păun, prezentatoarea știrilor sportive, este deschisă să asimileze informații noi și în alte domenii. Vedeta Pro TV a făcut cursuri de design, a jucat într-o reclamă și i-ar surâde ideea unei apariții într-un serial TV. „Am o mare admirație pentru actori, mi se pare foarte greu ceea ce fac, nu știu dacă aș avea abilități, dar ar fi interesant să încerc”, a declarat, pentru Playtech.ro, Ramona Păun.

Ramona Păun este fascinată de teatru și film, de jocul actorilor care reușesc să te transpună într-o altă lume. Vedeta nu este străină de acest domeniu, întrucât iubitul ei, Cosmin, este nepotul lui George Mihăiță, celebrul actor care intră în pielea mafiotului Bebe Măcelaru, protagonistul serialului “Clanul, care începe diseară de la 20.30 la Pro TV.

Ramona Păun, prezentatoarea știrilor sportive de la Pro TV, nu a primit până acum propuneri de a avea vreo apariție într-un serial TV.

„Singura experiență altfel de când lucrez în televiziune a fost o reclamă cu Busu, colegul meu de la Meteo. A fost la țigle, a fost o reclamă amuzantă, așa cum este și Busu. El avea deja un istoric cu acest brand și am fost foarte fericită să fiu și eu cooptată în proiect. A fost drăguț, a fost scurt, nu am avut timp să îmi dau seama dacă am vreo abilitate în domeniul actoriei. Am avut așa un mic rol”, ne-a povestit ea despre apariția într-o reclamă.