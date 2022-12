Vocea României și-a desemnat marele câștigător în seara de Ajun, atunci când publicul de acasă l-a votat pe concurentul Iulian Nunucă. Astfel, tânărul de 18 ani și-a adjudecat și marele premiu al concursului. Ce vrea să facă Iulian Nunucă cu premiul de 100.000 de euro de la Vocea României îi va emoționa pe toți.

Iulian Nunucă, în vârstă de 18 ani, din Pașcani, a câștigat emsiunea concurs de la PRO TV „Vocea României”, sezonul 10, precum și premiul în valoare de 100.000 de euro pus în joc.

Acum, tânărul a anunțat ce va face cu banii câștigați, respectiv cu cei 100000 de euro, care vor urma să fie impozitați de către stat.

Iulian Nunucă a fermecat telespectatorii la audiții, precum și la toate prestațiile live. Tânărul din Pașcani a moștenit talentul de la bunicul și tatăl său, care sunt lăutari de meserie.

Astfel, în cadrul emisiunii Vocea României, Iulian Nunucă a fost capabil să prezinte mai multe stiluri muzicale, reușind să îi cucerească pe antrenori, precum și publicul de acasă.

Iulian Nunucă a spus dinainte ce va face cu banii dacă va fi desemnat câștigător al Vocei României.

Astfel, concurentul și-a menținut declarațiile și după ce s-a văzut câștigător al marelui premiu. Iulian Nunucă a concurat pentru marele premiu chiar cu fosta lui profesoară de canto, Andra Botez.

„În acest moment greu îmi găsesc cuvintele, mă gândesc numai la Dumnezeu, că el a fost ajutorul meu întotdeauna. Întotdeauna am intrat pe scenă cu gândul al el, și faptul că am ajuns cu Andra până în ultima clipă, nu știam ce reacții să mai am în momentul acela mă gândeam că dacă aș câștiga eu ar fi o surpriză, dar dacă ar câștiga Andra nu ar fi nimic de neașteptat.