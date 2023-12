Ce vrea să facă Alexandra Căpitănescu cu banii câștigați la Vocea României. Tudor Chirilă a avertizat-o: „Să nu-i arunci pe fereastră”

Alexandra Căpitănescu este câștigătoarea Vocea României de anul acesta. Tânăra l-a avut mentor pe Tudor Chirilă, care a transformat-o în cea mai bună variantă a ei. Ce vrea să facă artista cu premiul câștigat, dar și ce a avertizat-o antrenorul său cu privire la cei 100.000 de euro.

Tudor Chirilă a avut parte de una dintre cele mai mari reușite în seara de 15 decembrie. Concurenta cu care a ajuns în finală. Alexandra Căpitănescu, a câștigat marele premiu în valoare de 100 de mii de euro. Artistul a fost foarte fericit, pentru că își pusese toată încrederea în tânăra artistă.

A plecat acasă cu trofeul, dar și cu o sumă de bani la care mulți nici măcar nu visează. A câștigat, de altfel, și un bun prieten, pentru că va păstra mereu legătura cu mentorul ei, care a ajutat-o să evolueze și să devină preferata celor de acasă. Acesta a vrut ca ea să știe că mereu se poate baza pe el și va fi omul ce o va îndruma spre calea cea bună.

Tudor Chirilă e mândru că Alexandra Căpitănescu a câștigat „Vocea României” 2023 sezonul 11 și își dorește să folosească în mod conștiincios banii. Astfel, a sfătuit-o pe concurenta sa să fie foarte atentă cu cei 100 de mii de euro și să nu îi cheltuiască inutil.

Alexandra Căpitănescu a mărturisit că nu se aștepta să câștige, motiv pentru care a urcat fără prea multă speranță pe scenă. Astfel, a reușit să scape de emoții și a fost foarte relaxată în timpul momentului său, care a ieșit ca la carte.

Alexandra a mărturisit că momentul din finală a făcut-o să se simtă ca la propriul său concert. A strălucit, a dat tot ce a avut mai bun și a fost aplaudată de toți cei care au avut încredere în ea și au susținut-o fie moral, fie printr-un vot.

Tânăra artistă îi sfătuiește pe tot să își facă curaj și să se înscrie la emisiune. Și ea a fost reticentă la început și se temea să participe la un asemenea concurs, dar acum spune că a fost cea mai bună decizie pe care a putut lua-o vreodată.

La doar 19 ani, tânăra Alexandra Căpitănescu a câștigat ediția a 11-a a emisiunii Vocea României, câștigând premiul în valoare de 100.000 de euro. În plus, succesul său i-a deschis ușa către o prezență specială în cadrul festivalului Electric Castle din 2024, unde va fi invitată de onoare. Așadar, în acea ediție, publicul va avea privilegiul de a o vedea pe Alexandra urcând pe scenă și impresionându-i cu talentul ei remarcabil.

Tânăra Alexandra nu este la primul concurs de talente. În urmă cu ani buni, fetița a mai participat și la Next Star, dar atunci nu a plecat acasă cu premiul cel mare. Acest detaliu a fost dezvăluit de Dan Negru, cel care prezenta emisiunea la vremea aceea.

„O altă fetiță de la Next Star a luat Vocea de la Pro, mi-au spus azi dimineață foștii mei colegi de la Next Star. Alexandra, fetița de la Next Star și câștigătoarea de Voce mi-a amintit de una din cele mai mari bătălii de ambiții din istoria TV din România: Vocea vs X Factor. Acu că s-a prescris, e frumos de povestit. E o lecție despre ambiția de a te compara”, a spus Dan Negru.