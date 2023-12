Prima reacție a lui Vlad Musta, după ce fanii Vocea României au desființat-o pe câștigătoarea Alexandra Căpitănescu: ”Am simțit că nu pot face față!”

Un adevărat scandal s-a creat după ce Alexandra Căpitănescu a câștigat vocea României. Tânăra de 19 ani a plecat acasă cu marele premiu de 100.000 de euro și a fost felicitată de ceilalți concurenți și de antrenori. Totuși, pe rețelele sociale s-a format un val de nemulțumire. Internauții au început să spună că Alexandra nu merita să câștige, că totul este „o făcătură” și că Vlad Musta merita mai mult trofeul.

Este scandal în toată regula după ce Alexandra Căpitănescu, tânăra de 19 ani din Galați, a câștigat marele trofeu Vocea României.

O mulțime de oameni i-au transmis că nu are voce și că nu merită sa câștige, dar totul este deja „stabilit dinainte” și Tudor Chirilă este „manipulator”.

Oamenii au scris în comentarii tot ce le-a trecut prin cap, inclusiv că emisiunea este o făcătură, că Tudor Chirilă trebuia să câștige pentru că are contract și că Alexandrei i-ar fi scăpat vocea pe multe piese.

Mulți dintre cei care și-au exprimat aceste păreri au scris că Vlad Musta trebuia să fie cel care să câștige ediția a 11-a a show-ului.

Vlad a avut și el o reacție astăzi, după ce totul s-a încheiat și a ieșit pe locul doi. El nu a vorbit despre Alexandra, ci a ținut să le mulțumească celor care au fost alături de el în toate momentele.

Vlad Musta a postat pe pagina de Facebook în urmă cu câteva ore, mulțumindu-le Irinei Rimes și Anișoarei, dar și Dorei Gaitanovici pentru că a cântat cu el.

„Vă mulțumesc tuturor pentru toată susținerea voastră! Mă simt fericit și onorat ca am ajuns atât de departe la Vocea României! Mulțumesc @irinarimes și @anisoara.balmus pentru tot ce ați făcut pentru mine, pentru serile târzii petrecute la repetiții, pentru ca ați avut încredere în mine, pentru ca atunci când am avut momente în care am simțit ca nu mai pot face față, m-ați încurajat și ați fost alături de mine la orice pas.

Este foarte greu să sintetizez tot ce simt față de voi și să prezint aici prin câteva cuvinte. Pur și simplu vă iubesc și vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut pentru mine.

Îți mulțumesc, @dora.gaitanovici pentru ca ai acceptat invitația, ești minunată și te ador din tot sufletul meu! Vă mulțumesc pentru tot ca ați făcut pentru mine! ”, a fost postarea lui Vlad.