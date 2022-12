Ce vor face Alina Sorescu şi fetiţele sale, în premieră, de Crăciun. Cele mici au cerut asta VIDEO EXCLUSIV

Alina Sorescu a avut parte de o copilărie fericită. Ca de fiecare dată, sărbătorile au fost mereu un prilej de bucurie. Potrivit mărturisirilor, artista era fascinată de fiecare dată când Moșul îi aducea de Crăciun fix ceea ce-și dorea. Ea își amintește și acum de bucuria trăită în momentul în care a primit trusa de doctor pe care o voia de ceva timp. Despre toate astea, aflăm din interviul, în exclusivitate, pentru Playtech Știri.

Alina Sorescu refuză să creadă că Moș Crăciun nu există. Poate și de dragul acelor momente în care sosirea acestuia dădea un farmec aparte sărbătorilor de Crăciun. Potrivit mărturisirilor, făcute în exclusivitate pentru Playtech Știri, artista era fascinată de fiecare dată când Moșul îi aducea fix ceea ce-și dorea:

Îmi amintesc că voiam o trusă de doctor și am primit-o. Adică speranța aceea, energia pe care o avem, cred că sunt de neprețuit și ar trebui să le păstrăm cât mai mult timp”, ne-a spus aceasta.

„Am șters din memorie momentul în care am aflat cine era Moș Crăciun. Dar țin minte că-n copilărie eram fascinată de faptul că Moșul îmi aducea ce-mi doream.

Mamă a două fetițe, pe care le are din căsătoria cu Alexandru Ciucu, cu care se află în proces de divorț, Alina Sorescu păstrează tradiția și-n cazul micuțelor sale: „Fetițele da, mai cred în Moș Crăciun. Și eu cred, și toată lumea ar trebui să facă asta”, a adăugat aceasta.

Artista ne-a mai spus că, recent, fetițele sale și-au manifestat dorința de a merge cu colindul, astfel că le-o va îndeplini. Alina Sorescu este de astfel o specialistă în acest domeniu. Încă de mică, a intrat în grupul de copii talentați condus de Ioan Luchian Mihalea. În acea perioadă, artista a mers să colinde pe multe scene:

„De când mă știu, am fost cu colindul profesionist, cântând. Făcând parte din grupul Minisong (n.r codus de Ioan Luchian Mihalea ), am fost cu colindul încă de mică, pe scene adevărate, adică la mine ștacheta era mai sus.

Altfel, Alina Sorescu recunoaște că nu ea este cea responsabilă cu pregătirea mesei de sărbători. Asta pentru că are mari ajutoare de care beneficiază:

În noaptea trecerii dintre ani, artista va rămâne în Capitală, întrucât vrea să fie alături și de fetițele sale. În ciuda faptului că-n acest an a introdus acțiunea de divorț, ea se declară mulțumită de realizările avute în 2022:

„Voi fi în București, de Revelion, probabil în ianuarie voi avea câteva zile de odihnă, după o lună decembrie foarte plină.

Pentru că luna decembrie chiar a fost aglomerată, am avut spectacole singură sau cu picii. Chiar sunt fericită că am ajuns pe multe scene, la multe inimi. Chiar a fost un sfârșit de an în forță”.