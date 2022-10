Alina Sorescu a rămas fără emisiunea de la TVR. Ce se întâmplă acum cu artista EXCLUSIV

Schimbările din TVR, care au adus totodată și proiecte noi, au avut urmări și în ceea ce o privește pe Alina Sorescu. Artista a căzut drept „victimă colaterală”, emisiunea sa fiind scoasă din grilă, până la noi modificări. Aceasta a mărturisit însă în exclusivitate pentru playtech.ro că nu a afectat-o sub nicio formă, mai ales că are multe alte proiecte în derulare. Unul dintre acestea îl reprezintă un nou spectacol pentru copii, după cel de la Sala Palatului, programat, de data aceasta, la Constanța.

Chiar în preajma primului termen al procesului de divorț de Alexandru Ciucu, ce se va desfășura cu ușile închise, la cererea designerului, Alina Sorescu a aflat că emisiunea sa, „Vorbește correct” de la TVR, unde i-a învățat pe telespectatorii mari și mici să se exprime corect a fost scoasă din grilă. Aceasta ne-a mărturisit că va colabora în continuare cu postul public de televiziune.

„Emisiunea nu se mai face, acum s-au schimbat mai multe. La ei durează, trebuie aprobat orice. Posibil să am însă ceva de Crăciun. Eu am doar colaborări, acolo la TVR am crescut, mă știe toată lumea”, a mărturisit Alina Sorescu în exclusivitate pentru playtech.ro.