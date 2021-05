Ce vinde Tudor Chirilă în pandemie, pentru un ban. Costă 15 sau 20 de lei bucata

”Este extrem de greu. Să faci muzică este un business. Businessul nostru a căzut, în pandemie, cu 90-95%, ca cifră de afaceri. Tot încercăm acum să păstrăm echipa din jurul nostru. Facem o grămadă de lucruri singuri, eu am devenit un fel de om-orchestră. E foarte greu să ții lângă tine, în perioada asta, tehnicienii. Nu poți să le dai bani pe nimic, pentru că nu ai acești bani”, a declarat Tudor Chirilă într-un interviu acordat jurnalistei Irina Păcurariu.

Tudor Chirilă a mărturisit că afacerile lui au scăzut cu 90-95% în 2020, drept urmare s-a reprofilat. Pentru a face un ban în plus, solistul s-a apucat să vândă brățări, rucsace și CD-uri în mediul online.

În anii trecuți, Tudor Chirilă a câștigat foarte bine din afacerile sale, însă ultimul an i-a adus o gaură mare în buget. Solistul a resimțit din greu măsurile de restricție din timpul pandemiei de coronavirus.

În urmă cu 17 ani, Tudor Chirilă a înființat societatea ”Agenția de Vise SRL”, care avea ca principal obiect de activitate managementul muzical. Din lipsă de concerte, artistul a încercat din răsputeri să țină firma pe linia de plutire.

Astfel, Tudor Chirilă a scos la vânzare brățări din silicon personalizate, cu însemnele trupei sau cu diverse texte, pentru suma de 15 lei/bucata. Și rucsacele din colecția ”Vama” costă tot 15 lei.

Puțin mai scumpe sunt DVD-urile cu show-ul formației de la Sala Palatului, din 2012, care a ajuns la 49 de lei. Pentru ca produsele să fie vândute, ”Agenția de vise” face tranzacțiile prin intermediul celui mai mare site de retail din România.

În urmă cu doi ani, firma lui Tudor Chirilă a avut o cifră de afaceri de 1,58 milioane lei și pierderi de aproape 70.000 lei. Cel mai bun an al societății a fost 2018, când a avut o cifră de afaceri de 2,3 milioane lei și un profit net de 150.000 lei.

”În ceea ce mă privește, am privilegiul de a fi un șomer de lux. Îmi mai permit încă asta, dar nu toată lumea își permite. Pentru asta am intrat în această bătălie, în care eu consider că este inadmisibul să nu compensezi sectorul cultural pentru lunile în care tu, stat, i-ai zis să nu muncească”, spunea Tudor Chirilă.