Ce veste genială a primit Culiță Sterp la Survivor România 2021. Fanii lui sunt în extaz și ei

Culiță Sterp a anunțat că va deveni tată în prima ediție a emisiunii ”Survivor România 2021”. La scurt timp, iubita sa a fost contactată de echipa ”Teo Show” pentru a vorbi despre relația misterioasă dintre ea și cântăreț, nimeni cunoscând legătura lor până să anunțe că vor deveni părinți, ce sentimente o încearcă acum, când partenerul îi este plecat în Dominicană într-una dintre cele mai frumoase și dificile perioade din viața ei, dar și despre sexul copilului. Tânăra s-a eschivat cu privire la cel din urmă subiect, semn că dorește să țină secret acest detaliu. Dar aici a fost o ipostază în care a deținut controlul. Pe Internet, însă, s-a dat de gol.

Veste mare pentru Culiță Sterp. Faimosul de la Survivor România 2021 va fi tată de gemeni, spune partenera lui: „Unul e al meu și unul e al Getei”

Daniela Iliescu, partenera lui Culiță Sterp, a declarat într-un videoclip postat pe Youtube că va aduce pe lume gemeni. În spirit de glumă ori ba, în discuție a intervenit și fratele lui Culiță, Iancu Sterp, care a mărturisit că, de fapt, acesta va fi tată de tripleți, moment în care Daniela l-a atenționat și a vorbti despre gemeni.

„Ne-am strâns și noi aici în familie, cu cumnata, cu Mama Geta, cu sora, cu ălălalt cumnat, așteptăm să înceapă Survivor România și vreau să vă zic că…Daniela o să aibă tripleți!”, a spus Iancu. „Nu, gemeni! Unu-i al meu și unu-i al Getei”, a adăugat repede iubita lui Culiță.

Cum a cucerit-o Faimosul pe tânăra care îl face tătic

„De când mi-a zis prima dată că pleacă la Survivor, atunci pe loc i-am spus să meargă. M-am pus în locul lui, și eu aș fi acceptat dacă aveam așa propunere. L-am încurajat fără să mă gândesc la mine. Nu a fost simplu când a plecat. Dar eu sunt obișnuită cu schimbarile și eu am stat departe de familie mult timp. Era șansa lui unică în viață. Mi-a fost greu în primele două nopți, când am ajuns acasă era gol, ceva lipsea de acolo. Noaptea mi-era greu, el îmi dădea mesaje și noaptea”, a povestit Daniela la emisiunea Teo Show de la Kanal D.

„Ne-am cunoscut la liceu, sunt deja 13 ani de când ne știm. Ne-am cunoscut în clasa a 9-a. Ne-am înțeles foarte bine, eram prieteni. Culiță chiar dacă a devenit vedetă, mereu când venea acasă ne întâlneam. Eu am stat mult în SUA, nu ne-am mai văzut, dar am păstrat legătura. Eu am revenit în țară pe la începutul lui 2018. Anul trecut, când ne-am întâlnit, mă despărțisem de fostul iubit, voiam sa fiu singură în 2020. Nu voiam o relație. O săptămână a venit seară de seară după mine. Eu, sincer, nu am luat în serios avansurile lui, mă gândeam că nu o să dureze. Au trecut lunile și mi-am dat seama că s-a maturizat. Mi-a zis că a umblat cu multe femei, dar mereu spunea că își dorește familie și copii. Am decis că trebuie să-mi asum că sunt într-o relație cu un bărbat frumos. Pentru mine e cel mai frumos”, și-a amintit aceasta.