Ce vedetă a urcat pe scenă, la Vocea României, și a cântat fără ca antrenorii să bănuiască cine e. Surpriză uriașă

Moment incredibil la Vocea României. Unul dintre cei mai cunoscuți artiști ai anilor 2000 a urcat pe scena show-ului de la PRO TV, în cadrul ediției de vineri, 14 octombrie. Doar Denis de la The Motans l-a recunoscut. Despre cine este vorba.

Claudiu Mirică și-a văzut visul împlinit la Vocea României. Fostul solist al trupei Stigma a participat în ediția de vineri, 14 octombrie, a concursului de la PRO TV, și a reușit să întoarcă scaunul Irinei Rimes și pe cel al lui Denis de la The Motans.

Fostul solist de la Stigma, una dintre cele mai populare trupe ale anilor 2000 din România, a fost copleșit de uralele și aplauzele primite la scenă deschisă, după ce a făcut o pauză muzicală de mai bine de 11 ani.

De mai bine de un deceniu, Claudiu Mirică locuiește la Paris, ca restaurator de opere de artă, motiv pentru care a ales să interpreteze o piesă în franceză, care a mângâiat urechile profesioniste ale juraților.

„Locuiesc de 11 ani la Paris. Nu am mai cântat de 11 ani. Nu îmi mai găseam locul în showbiz și am plecat în Franța. Mi-am dorit foarte mult să mai cânt încă o dată. Îmi doresc un moment frumos pe care să nu-l uit niciodată.”, a declarat Claudiu la Vocea României.

Denis Roabeș de la The Motans a fost primul jurat care și-a întors scaunul, urmat de Irina Rimes. Solistul de la The Motans s-a ridicat în picioare și a mers să-l felicite personal pe concurent. Artistul a avut doar cuvinte de laudă de adus la adresa lui Claudiu Mirică.

„Sunt încântat să te cunosc. Când am venit în România, cunoșteam foarte puțină muzică românească. Eu nu am crescut pe muzică românească atât de mult, dar am încercat să văd cumva artiștii care au fost apropiați de mine ca mesaj liric.

Mi-a plăcut foarte mult piesa de la voi, „Țara din inima ta”. E o piesă pe care o asculți și zici – băi, mi-ar fi plăcut să scriu eu piesa asta. Felicitări.”, a spus Denis Roabeș la PRO TV.