Ce va face Andreea Marin împreună cu „soacra” ei, în curând. Zâna ne-a divulgat planurile de Crăciun VIDEO EXCLUSIV

Andreea Marin se bucură din plin de luna decembrie când, an de an, păstrează tradițiile și petrece Sărbătorile de iarnă alături de cei dragi. Dar până să aibă loc reuniunea de familie, fosta prezentatoare TV își serbează fiica, pe Violeta, care pe 15 decembrie împlinește 15 ani. Apoi o săptămână mai târziu, pe 22 decembrie, va fi ziua ei de naștere. Andreea Marin ne-a povestit, în interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, unde va petrece Crăciunul, cine o ajută la prepararea bucatelor tradiționale, dar și dacă ia în calcul revenirea pe micul ecran în 2023.

Andreea Marin povestește cu drag despre Sărbătorile de iarnă din copilăria ei, obiceiuri pe care le-a transmis, la rândul ei, Violetei.

“Pur și simplu îmi amintesc de Crăciunul copilăriei mele cu zăpada până la ștreașina casei, cu săniuța, cu Moșul care venea în mod real cu daruri și cu ceaslovul de obrăznicii. Treaba era foarte serioasă! Îi pregăteam un cântec la pian sau o poezie. În fine, emoții mari! Scrisoarea era trimisă dinainte cu maximă seriozitate, așa am crescut, și cu părinții care pregăteau totul așa, ca în povești, acesta e adevărul, cu posibilitățile de atunci, pentru că eu am crescut în comunism.

Surprizele pentru Andreea Marin începeau din noiembrie, mai exact cu Sfântul Andrei, apoi urma ziua ei de naștere și peste doar câteva zile îl aștepta pe Moș Crăciun.

Bucatele tradiționale se vor regăsi pe masa Andreei Marin, unele pregătite chiar de ea, altele fiind livrate direct din Moldova de către mama ei vitregă. Vedeta are o relație foarte bună și cu mama lui Adrian Brâncoveanu, partenerul său de viață. De Crăciun, doamna Brâncoveanu nu va fi doar musafir în casa vedetei, ci se va implica la realizarea meniului.

În urmă cu 15 ani, Andreea Marin devenea, pentru prima oară, mamă, împlinându-și cel mai frumos vis.

“Cu o săptămână înaintea mea e ziua Violetei. Ea ar fi trebuit să se nască, de fapt, chiar de ziua mea, așa picase treaba, îmi spusese medicul. Însă am dansat cu vreo săptămână înainte și am grăbit lucrurile”, a mai declarat, pentru Playtech Știri, Andreea Marin.

Vedeta s-a pregătit pentru aniversarea Violetei, străduindu-se să îi găsească cadoul potrivit.

După ce a născut-o pe Violeta, Andreea Marin a renunțat la cariera în televiziune, alegând să se dedice copilului. Indiferent de momentul în care ar fi devenit mamă, Zâna ne-a spus că ar fi procedat la fel.

“Da, așa am și făcut, nu a avut nicio legătură cu vârsta mea lucrul acesta. Nu m-am uitat în buletin când am decis asta, ci am decis că fiica mea trebuie să aibă o mamă cu normă întreagă pentru un timp până când o lansez la apă. Pur și simplu mi-am dorit-o foarte mult și atunci am făcut totul pentru ea”, a declarat, pentru Playtech Știri, Andreea Marin.