Ce urmează după Angela Merkel. Provocările economice pe care trebuie să le rezolve Germania

Cancelarul Angela Merkel a condus Germania prin multe crize în ultimii 16 ani. Odată cu ieșirea din politică a lăsat în urmă o moștenire mixtă. În același timp Merkel nu a reușit să abordeze unele probleme structurale profunde în cea mai mare economie europeană, sunt de părere analiștii politici. Întrebarea care se pune acum, este ce urmează după plecarea cancelarului Angela Merkel din politica Germaniei și a Uniunii Europene?

„Epoca de aur” sub conducerea cancelarului Angela Merkel

Politca europeană și-a luat la revedere de la Angela Merkel, iar rezultatul alegerilor din Germania i-a adus pe socialiști în prim plan. Deși Germania, în cei 16 ani de cancelariat sub Merkel, a resimțit o creștere economică substanțială, există totuși lucruri cre au rămas neglijate. O analiză a celor 16 ani de conducere a celei mai puternice economii europene spune că sunt multe lucruri lăsate nerezolvate de fostul cancelar.

În ciuda unui „epocii de aur” de creștere neîntreruptă și excedente bugetare, majoritatea economiștilor sunt de acord că Germania și-a neglijat infrastructura publică și a investit prea puțin în digitalizare. Economiștii sunt de părere că economia va crește cu 5,1% în 2022, cea mai puternică rată de la boom-ul economic de la începutul anilor 1990, după reunificarea Germaniei. Aceste perspective neobișnuit de puternice se datorează în principal efectelor de recuperare a pandemiei COVID-19. Dar lucrurile arată mai puțin bine, dacă e să trecem dincolo de aste date.

Noul guvern are de trecut provocări mari

În septembrie au avut loc alegerile în Germania, iar scoialiștii germani au reputat o victorie colosală. Acum este momentul unei gândir profunde și a unui guvern de coaliție. Dacă Germania dorește să evite să rămână în urmă în următorii câțiva ani, următorul guvern de coaliție trebuie să abordeze aceste trei provocări, sunt de părere analiștii economici.

Sub supravegherea fostului cancelar Angela Merkel, Germania a rămas cu mult în urmă în ceea ce privește digitalizarea. Aceasta a fost constatarea unui sondaj al Centrului European pentru Competitivitate Digitală din Berlin. Sondajul, publicat în septembrie, cu puțin înainte de alegeri, a scos în evidență aceste carențe. Germania s-a clasat pe locul 18 din grupul celor 20 de țări industrializate și emergente.

„Obiectivul guvernului de a oferi internet rapid printr-o rețea națională este departe. Există încă prea puține cabluri de fibră optică, în special în zonele rurale. De asemenea, Germania este în întârziere în ceea ce privește extinderea comunicațiilor mobile 5G, încetinind întreprinderile mici și mijlocii din anumite regiuni.”, este una din concluziile studiului.

În cele din urmă, țara este lipsită de specialiști IT. Potrivit asociației industriale Bitkom, în prezent sunt vacante 86.000 de posturi pentru experți IT. Șapte companii din zece se plâng de lipsa specialiștilor IT și 60%. Studiul mai spune că se așteaptă ca situația să se înrăutățească în următorii ani.

Rata de îmbătrânire a populației este în creștere. Angela Merkel s-a confruntat cu decizii dure

Același studiu din septembrie spune că Germania îmbătrânește după decenii de natalitate relativ scăzută și imigrație neuniformă. Confruntată cu o societate în curs de îmbătrânire rapidă și cu o forță de muncă în scădere, Angela Merkel a ignorat în mare măsură cererile de a lua mai multe măsuri pentru a reforma sistemul public de pensii și de a flexibiliza regulile de imigrație.

Conform normelor existente puse în aplicare în 2006, vârsta la care germanii pot obține o pensie de stat completă fără reduceri crește treptat de la 65 la 67 de ani până în 2031. Un grup de consilieri economici ai guvernului a sugerat creșterea pragului de vârstă până la 68 de ani până în 2042. Dar acest lucru a fost respins de ministrul de finanțe ieșit Olaf Scholz, care este în poziția favorabilă pentru a osucceda pe Angela Merkel în calitate de cancelar după victoria îngustă a alegerilor din centrul-stânga Social-democrați.

Potrivit Institutului pentru Economia Mondială, vârful ocupării forței de muncă în Germania este probabil să fie atins în 2023, cu aproape 46 de milioane de persoane. După aceea, se preconizează că mai mulți oameni vor părăsi piața muncii.

„Germania va pierde în jur de 130.000 de persoane în vârstă de muncă în fiecare an începând cu 2026. Reducerea forței de muncă va reduce posibila creștere a producției economice cu utilizarea normală a capacității la mai puțin de 0,9% la sfârșitul anului 2026 – brusc sub media pe termen lung de 1,4%.”, spune Institutul pentru Economia Mondială.

Experții spun că această problemă ar putea fi ușurată cu o imigrație mai mare, servicii mai bune de îngrijire a copiilor pentru a crește participarea părinților pe piața muncii. Sut necesare modele de timp de lucru mai flexibile pentru a menține persoanele în vârstă lucrând cât mai mult posibil, mai spun specialiștii.

Puternica industrie auto din Germania este în criză

Germania se luptă să crească producția după criza coronavirusului din cauza lipsei de semiconductori și a altor componente. Întrucât producătorii de automobile și furnizorii se bazează aproape exclusiv pe cipuri de la doar câțiva producători din Asia și Statele Unite, întreruperile lanțului de aprovizionare au expus modelul de afaceri al Deutschland AG.

În timp ce Germania a crescut în urma globalizării, rețeaua mondială a lanțurilor de aprovizionare care și-au încărcat turbo economia se dovedește acum a fi o slăbiciune critică. Un sondaj realizat de institutul Ifo a arătat că în septembrie 77,4% dintre companiile industriale au raportat dificultăți în achiziționarea de produse intermediare și materii prime. În rândul companiilor auto, această cifră a crescut la 97%, fiind un procent fără precedent.

Lipsa microcipurilor și a altor componente industriale împiedică redresarea economică din acest an, obligându-i pe directori și pe factorii de decizie politică să repenseze liniile de aprovizionare și să încerce să reducă dependența de o mână de furnizori din Asia și SUA.

Deoarece capacitățile globale de producție a semiconductorilor sunt pe deplin utilizate, o expansiune semnificativă pe termen scurt a producției nu este pe carduri, iar experții estimează că lipsa va dura până în anul viitor. În alianță cu executivul Uniunii Europene, Germania și Franța vor să verse miliarde de euro în schemele de ajutor de stat pentru a sprijini construirea fabricilor locale de cipuri și dezvoltarea semiconductoarelor de generația următoare. Această decizie era luată de Angela Merkel și actualul președinte francez, cu doar câteva luni înaintea plecării de la guvernare a acesteia, conform Reuters.